Sky strahlt neue Comedyserie "I'm Dying Up Here" aus

© 2016 Showtime

Sky hat gleich zwei Serien-Highlights für die kommenden Wochen angekündigt: So startet im August die neue Showtime-Comedyserie "I'm Dying Up Here". Wenig später kehrt auch "Supernatural" zurück.



20.07.2017 - 12:32 Uhr von Timo Niemeier 20.07.2017 - 12:32 Uhr

Ab dem 23. August wird Sky Atlantic HD die neue Showtime-Comedyserie "I'm Dying Up Here" zeigen. Die zehn Folgen der ersten Staffel sind immer mittwochs ab 21:45 Uhr zu sehen. Produziert wurde die Serie unter anderem von Jim Carrey. Die Episoden stehen parallel auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand auf Abruf zur Verfügung. In den USA sind bislang sechs der zehn Folgen zu sehen gewesen. Bis Sky mit der Serie startet, wird Showtime aber alle Folgen ausgestrahlt haben.

In der Serie geht es um Goldie (Melissa Leo), eine etwas ordinäre Besitzerin eines Comedy Clubs in Los Angeles, die die Mentorin einer stetig wachsenden Gruppe von Komikern ist. Diese strömen 1973 aus allen Landesteilen nach Hollywood, um dort Karriere zu machen. Während sie ihr Geschäft mit eiserner Hand führt, kümmert sie sich liebevoll um ihre Schäfchen, die trotz Konkurrenz untereinander eine eingeschworene Gemeinschaft bilden. Auch wenn ein Dasein als Komiker nach außen lustig wirkt, ist es Knochenarbeit, das Publikum Abend für Abend zum Lachen zu bringen und nicht jeder Künstler ist dem psychischen Druck gewachsen. Die Serie basiert locker auf dem gleichnamigen Sachbuch von William Knoedelseder, der darin beschreibt, wie in den 1970er-Jahren zahlreiche Künstler, angelockt von Jonny Carsons legendärer "Tonight Show", nach Hollywood strömten und auf die große Karriere hofften. Darüber hinaus hat Sky angekündigt, demnächst auch die zwölfte Staffel von "Supernatural" zu zeigen. Die neuen Episoden sind ab dem 4. September immer montags ab 22:15 Uhr in Doppelfolgen bei Sky1 zu sehen. Der Entertainment-Sender zeigt die zwölfte Staffel damit als Deutschlandpremiere. In den USA liefen die Folgen bereits zwischen Oktober 2016 und Mai 2017.

