AXN zeigt vierte "Power"-Staffel ab September

Während die vierte Staffel von "Power" in den USA bereits angelaufen ist, müssen sich die Fans in Deutschland noch ein wenig in Geduld üben. Der Bezahlsender wird erst Mitte September mit der synchronisierten Ausstrahlung der neuen Folgen beginnen.



21.07.2017 - 14:37 Uhr von Alexander Krei 21.07.2017 - 14:37 Uhr

Vor wenigen Wochen feierte die vierte Staffel der Starz-Serie "Power" in den USA ihren Einstand, jetzt hat auch der deutsche Pay-TV-Sender AXN einen Ausstrahlungstermin dafür bekanntgegeben. Zu sehen gibt es die neuen Folgen in deutscher Synchronisation ab dem 18. September jeweils montags um 21:50 Uhr. Im Anschluss stehen die Folgen außerdem in den Videotheken von Vodafone und Unitymedia sowie in der Mediathek Entertain TV zum Abruf bereit. Auf diesem Wege stehen die aktuellen Folgen in der englischen Originalfassung derzeit jeweils einen Tag nach der US-Ausstrahlung zur Verfügung.

In "Power" geht es um den glamourösen Manhatten-Lifestyle der Reichen und Berüchtigten sowie die Unterwelt des internationalen Drogenhandels. In der Hauptrolle ist Omari Hardwick ("The A Team") zu sehen, der den Drogenbaron und Nachtclub-Inhaber James "Ghost" St. Patrick verkörpert. Die vierte Staffel beginnt mit James "Ghost" St. Patricks aufsehenerregender Festnahme durch seine Exfreundin, die Straatsanwältin Angela Valdes. Der Vorwurf: Mord am FBI-Agenten Greg Knox - ein Verbrechen, das er nicht begangen hat.

Courtney A. Kemp ("The Good Wife") wirkt als Creator, Showrunner und Executive Producer der Serie. Curtis "50 Cent" Jackson, Mark Canton, Randall Emmett und Gary Lennon sind die Executive Producer. Produziert wird "Power" von G-Unit Films and Television, der Produktionsfirma von 50 Cent. Fans der Serie können sich übrigens freuen, denn eine fünfte Staffel wurde bereits von Starz in Auftrag gegeben.

