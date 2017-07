Für RTL-Serie: Tischendorf verlässt "Letzte Spur Berlin"

© ZDF/Richard Hübner

Seit 2015 steht Bert Tischendorf für "Letzte Spur Berlin" vor der Kamera. Nun hat der Schauspieler aber genug vom Krimi und verabschiedet sich von der ZDF-Serie. Stattdessen konzentriert er sich auf die neue RTL-Serie "Beck is back".



23.07.2017 - 11:24 Uhr von Marcel Pohlig 23.07.2017 - 11:24 Uhr

Vor knapp zwei Wochen starteten die Dreharbeiten zur neuen RTL-Serie "Beck is back", die einst noch als "Plötzlich Anwalt" angekündigt wurde und im Frühjahr kommenden Jahres ausgestrahlt werden soll. Die Hauptrolle in der UFA-Produktion spielt Bert Tischendorf, der sich dafür von einer anderen Serie trennt. Gegenüber der "Bild am Sonntag" bestätigte der Schauspieler, dass er der ZDF-Serie "Letzte Spur Berlin" den Rücken zukehren werde und letztmalig Anfang kommenden Jahres zu sehen sein werde.

"Ich bin jetzt schon seit drei Staffeln dabei. Ich finde, es ist ein guter Zeitpunkt, um den Job als Kommissar an den Nagel zu hängen und Komödie statt Krimi zu machen", sagte Tischendorf der Boulevardzeitung. Tischendorf stieg zur vierten Staffel bei "Letzte Spur Berlin" ein und spielt seither Kriminaloberkommissar Mark Lohmann. Auch bei RTL schnupperte Tischendorf schon Serienluft und spielte vor einigen Jahren eine Hauptrolle in der Serie "Doc meets Dorf", die nach einer Staffel allerdings eingestellt wurde.

Seine neue RTL-Serie "Beck is back" erinnert ein wenig an den Sat.1-Erfolg "Danni Lowinski". Tischendorf spielt in der Produktion Hannes Beck, dessen Leben plötzlich auf den Kopf gestellt wird als seine Ehefrau, Staatsanwältin Kirsten (Annika Ernst), ihn mit ihrem von René Steinke gespielten Kollegen betrügt. Mit den Kindern im Gepäck zieht Hannes aus und muss zum ersten Mal in seinem Leben arbeiten geben. Sein Jura-Studium ist allerdings schon ewig her und von der Praxis hat er wenig Ahnung. Aus der Not heraus wird er Pflichtverteidiger und stellt seine 54-jährige Putzhilfe Yasmina (Andreja Schneider) als Rechtsanwaltsgehilfin ein. Die ist eine ehemalige Richterin aus Kroatien – und für Hannes Beck ein echter Glücksgriff. Seine Ex will ihm unterdessen auch die Kinder wegnehmen. Und gleich am ersten Tag läuft Beck seiner ehemaligen Kommilitonin Susanne wieder über den Weg ...

