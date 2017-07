Disney Channel arbeitet weiter an "Disney Club 2.0"

© Disney

Während Super RTL demnächst mit der Produktion der Neuauflage des "Super Toy Clubs" beginnt, lässt das unter dem Titel "Disney Magic Room" angekündigte Comeback des "Disney Clubs" weiter auf sich warten. Vom Tisch sind die Pläne aber nicht.



Erinnern Sie sich noch an den "Disney Club"? Vor mehr als 20 Jahren startete das Format im Kinderprogramm der ARD, doch nach dem Auslaufen der Lizenzrechte wechselte die kultige Sendung - mit einigen Veränderungen - zu RTL. Während der "Disney Club" mittlerweile längst Geschichte ist, gibt es den "Tigerenten Club" als Nachfolge-Sendung im Ersten bis heute wöchentlich zu sehen.

Vor einem Jahr stellte der Disney Channel im Rahmen seiner Programmpräsentation jedoch eine Art "Disney Club 2.0" in Aussicht. Unter dem Titel "Disney Magic Room" sollte 2017 eine Neuauflage an den Start gehen (DWDL.de berichtete), doch mehr als neun Monate nach der Ankündigung ist es erstaunlich still geworden um die Sendung, sodass sich einige Fans des Klassikers fragen, ob die Idee überhaupt weiterhin verfolgt wird.

Auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de betonte ein Sendersprecher allerdings, dass der Start der Show nach wie vor geplant ist. Aktuell werde am Konzept gearbeitet, heißt es aus München. Weitere Details wurden jedoch zunächst nicht genannt. Somit steht also auch weiterhin nicht fest, wann das Format an den Start gehen wird.

Für den Disney Channel hätte eine Sendung dieser Art gleich zwei Vorteile: Einerseits geht es um eine direkte Zuschaueransprache, andererseits aber auch um die Möglichkeit, Sendergesichter zu etablieren - daran mangelt es dem Disney Channel nämlich bis heute. Der Start eines anderen Kindershow-Klassikers rückt dagegen näher: Ab Ende August beginnen die Aufzeichnungen für die Neuauflage des "Super Toy Clubs" bei Super RTL.

