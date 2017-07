Vox testet Unternehmer-Format nach den "Löwen"

© MG RTL D / Tokee bros

Im Windschatten der "Höhle der Löwen" wird Vox im September das neue Format "Meine Familien-Firma - Verwandt und fleißig" testen. RTL II will derweil mit einer neuen Sozialdokumentation gegen die erfolgreiche Vox-Show bestehen.



27.07.2017 - 15:13 Uhr von Alexander Krei 27.07.2017 - 15:13 Uhr

Vox will den zu erwartenden Erfolg der "Höhle der Löwen" nutzen, um ein weiteres Format anzuschieben, das im Unternehmertum angesiedelt ist. Im Anschluss an den Auftakt der vierten Staffel startet der Kölner Sender am Dienstag, den 5. September um 23:00 Uhr die Sendung "Meine Familien-Firma - Verwandt und fleißig". Darin soll der Alltag von Unternehmen gezeigt werden, die gemeinsam mit ihren Angehörigen alles geben, um ihr Geschäft nach vorne zu bringen. Geplant sind zunächst vier Folgen, hinter denen die Produktionsfirma Tokee bros. steht.

RTL II hat derweil eine neue Folge seiner Sozialdokumentation "Hartz und herzlich - Die Eisenbahnsiedlung von Duisburg" in Aussicht gestellt. Damit will der Sender den Vox-"Löwen" am 5. September um 20:15 Uhr Paroli bieten. Bereits im vorigen Jahr hatte sich RTL II dem Duisburger Stadtteil gewidmet, ein Jahr nach den letzten Dreharbeiten waren nun erneut drei Kamerateams über mehrere Wochen in der Eisenbahnsiedlung, um Menschen in ihrem Alltag zu begleiten. Neben alten Bekannten will die Produktionsfirma UFA Show & Factual in der dreistündigen Folge auch neue Anwohner vorstellen.

Und noch einmal zurück zu Vox: Der Sender hat für den 2. September den Start des neuen True-Crime-Formats "Cold Justice: Sex Crimes" angekündigt. Jeweils samstags gegen 23:10 Uhr rollen die ehemaligen Strafverfolgerinnen Casey Garret und Alicia O'Neill ungelöste Kriminalfälle auf, um Opfern sexueller Gewalt selbst nach vielen Jahren Genugtuung zu verschaffen. Bei Super RTL ist derzeit bereits am Montagabend das Format "Cold Justice - Verdeckte Spuren" zu sehen (DWDL.de berichtete).

