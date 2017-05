Super RTL nimmt mehr True Crime ins Programm

© Endemol Shine

Nach dem Erfolg zweier True-Crime-Formate verstärkt Super RTL ab Juli sein Engagement in diesem Bereich. Der Sender hat die Rechte an der US-Dokuserie "Cold Justice" erworben und zeigt 50 Folgen in deutscher Erstausstrahlung.



23.05.2017 - 11:36 Uhr von Alexander Krei 23.05.2017 - 11:36 Uhr

True-Crime-Formate befinden sich derzeit weltweit im Trend und erfreuen sich auch hierzulande wachsender Beliebtheit. So fährt etwa RTL Nitro mit Formaten wie "Medical Detectives" regelmäßig starke Quoten ein, Vox füllt mit der US-Dokureihe inzwischen sogar fast sein gesamtes Nachtprogramm. Und auch Super RTL mischt seit geraumer Zeit in diesem Genre mit: In jüngster Vergangenheit erwiesen sich die Formate "Snapped - Wenn Frauen töten" und "Murder She solved - Frauen auf Täterjagd" als schöner Erfolg am späten Abend.

Demnächst versucht sich der Sender sogar erstmals in der Primetime an True Crime: Wie Super RTL bestätigte, hat man die Rechte an der US-Kriminalreihe "Cold Justice - Verdeckte Spuren" erworben und wird diese ab dem 3. Juli jeweils montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen zeigen. Der Sendeplatz weiß durchaus zu überraschen, schließlich setzt bislang mit RTL Nitro ein anderer Kanal der Gruppe am Montagabend auf True Crime. Dort läuft fortan montags jedoch "Alarm für Cobra 11".

In "Cold Justice" rollen die ehemalige Tatort-Spezialistin Yolanda McClary und die frühere Staatsanwältin Kelly Siegler Mordfälle auf, die vor Jahren zu den Akten gelegt wurden, und versuchen, den wahren Tätern dank modernster technischer Hilfsmittel auf die Spur zu kommen. Der Erfolg kann sich sehen lassen: Im Laufe von 50 Episoden ist es den beiden Ermittlerinnen nämlich gelungen, über 20 Verhaftungen und mehr als zehn Anklagen zu erwirken. Außerdem konnten McClary und Siegler mehrere Geständnisse sowie drei Schuldsprüche erzielen.

Wer es nicht ganz so brutal mag, findet bei Super RTL derweil vielleicht an der "Tom und Jerry Show" Gefallen. Auf seiner Toggo-Schiene zeigt der Sender ab dem 1. Juli täglich um 18:15 Uhr neue Geschichten rund um das Katz- und Maus-Duo als Free-TV-Premiere. Gleich 78 Folgen stehen zur Ausstrahlung bereit.

