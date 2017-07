One bringt "Cleverman" ab September ins Free-TV

© One

Der ARD-Spartensender One stockt weiter sein Serien-Portfolio auf. So kommt ab September nun auch "Cleverman" ins Programm, eine amerikanisch-australische Serie, die eine ferne, dystopische Zukunft behandelt, in der eine neue Spezies auf die Menschheit trifft.



31.07.2017 - 14:08 Uhr von Kevin Hennings 31.07.2017 - 14:08 Uhr

Fans von internationalen Serien im deutschen Fernsehen könnten bald einen Grund mehr haben, um bei One einzuschalten. Wie der ARD-Spartensender angkündigt, wird ab Mittwoch, den 5. September um 22:55 Uhr "Cleverman" ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um eine sechsteilige amerikanisch-australische Ko-Produktion, in der sich die erzählte Geschichte um ein dystopisches Australien dreht. Die sogenannten "Hairypeople" sind unter die Menschen getreten und werden fortan in Ghettos untergebracht, wo sie sich mit Diskriminierung und Ausbeutung auseinandersetzen müssen.

Im Mittelpunkt steht dabei Koen West (Hunter Page-Lochard), der sich dem Kampf gegen die unterdrückerische Containment Authority anschließt. Als Nachfolger des letzten Cleverman, ein Auserwählter unter den Aboriginies, kommen ihm besondere Kräfte zugute, die eigentlich an seinen Bruder Waruu (Rob Collins) gehen sollte. Dieser steht seiner Kultur nämlich viel näher.

Zentrale Themen der Serie sind Rassismus, Flüchtlinge auf der Suche nach Asyl und Grenzsicherung. Produzent Ryan Griffen ist selbst Angehöriger der Aboriginies und schuf die sozio-politische Sci-Fi-Serie deshalb auch weitestgehend mit australischen Ureinwohnern im Cast, um die Authentizität zu wahren. Die übernatürlichen "Hairypeople", die kräftiger als Menschen sind und auch länger als diese Leben, sprechen obendrein "Gumbaynggirr", eine Sprache, die unter den australischen Aboriginies verbreitet ist.

Ebenfalls im Cast vertreten sind Jain Glen (Ser Jorah Mormont aus "Game of Thrones"), Ryan Corr ("Wo die wilden Kerle wohnen"), Deborah Mailman ("Offspring") und viele mehr. Die Drehbücher wurden von Michael Miller und Jon Bell entwickelt, während Wayne Blair und Leah Purcell die Regie führten. Gedreht haben sie in Sydney. Die auftraggebenden Sender sind SundanceTV in den USA sowie ABC in Australien, wo aktuell die zweite Staffel ausgestrahlt wird, die ebenfalls sechs Episoden umfasst.

