"Neo Magazin Royale" kehrt etwas später zurück als 2016

© ZDF/Ben Knabe

ZDFneo zeigt die neue Staffel des "Neo Magazin Royale" ab Mitte September, die Ausgaben sind dann wie gewohnt einen Tag später im Hauptprogramm zu sehen. Jan Böhmermann kehrt damit etwas später zurück als noch 2016.



31.07.2017 - 18:30 Uhr von Timo Niemeier 31.07.2017 - 18:30 Uhr

Ab Mitte September kann sich ZDFneo wieder großer Aufmerksamkeit sicher sein, dann startet nämlich die neue Staffel des "Neo Magazin Royale". Ab Donnerstag, den 14. September, gibt es wie gewohnt wöchentlich eine neue Ausgabe der Late-Night-Show zu sehen. Die neuen Folgen sind wie gehabt zwei Stunden vorher online zu sehen. Jan Böhmermann feiert damit eine etwas spätere Rückkehr als noch 2016, damals ging es bereits Ende August mit neuen Folgen weiter.

Im ZDF wird das "Neo Magazin Royale" dann wie gewohnt in der Nacht von Freitag auf Samstag wiederholt, los geht’s einen Tag nach der Premiere ab 0:25 Uhr. Eine Woche vor der Rückkehr des "Neo Magazin Royale" kehrt auch die "heute-show" aus ihrer Sommerpause zurück - und damit gerade noch rechtzeitig vor der Bundestagswahl (DWDL.de berichtete).

Am 15. September kehrt dann übrigens auch die britische Krimireihe "Lewis" zurück ins Programm von ZDFneo. Der Sender wird drei neue Folgen ab 20:15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung zeigen. Derzeit setzt ZDFneo am Freitagabend noch auf neue Folgen von "Father Brown".

