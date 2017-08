"Wir machen's lustig": Comedy Central startet Kampagne

© Comedy Central

Viacom führt die Werbetrommel für seinen Sender Comedy Central. Die Mlutiplattform-Kampagne steht unter dem Motto "Wir machen's lustig" und soll zeigen, dass Comedy in fast allem stecken könne.



01.08.2017 - 12:14 Uhr von Uwe Mantel 01.08.2017 - 12:14 Uhr

"Massenbierhaltung", "Rechtspopolismus" oder "Dicktator" - mit Motiven wie diesen wirbt Viacom im August für seinen Sender Comedy Central. Man setze auf "plakative Begriffe, die durch minimale Änderungen etwas Neues, Lustiges entstehen lassen", erläutert der Sender dazu. So wolle man zeigen, dass "Comedy in (fast) allem stecken" könne. Der dazugehörige neue Kampagnenclaim lautet "Wir machen's lustig".

Eine direkte Verbindung zum tatsächlichen Programm stellt die Kampagne allerdings nicht her, stattdessen wird ganz allgemien darauf verwiesen, dass der Sender ab 14 Uhr zu empfangen ist. Comedy Central muss sich bekanntlich schon seit langem eine Frequenz mit anderen Sendern teilen, derzeit mit Viva, das zwischen 2 und 14 Uhr sendet, während Comedy Central die stärkeren Stunden am Nachmittag und Abend belegt. Die Motive sind u.a. als Plakaten im Stadtbild vertreten, die Multiplattform-Kampagne umfasst aber unter anderem auch Spots in Fernsehen und Kino und digitale Werbeformen. Verantwortliche Kreativ-Agentur ist "Die Botschaft".

