Ohne Aufpreis: Mayweather vs. McGregor bei DAZN

© Screeenshot YouTube

Wenn Floyd Mayweather und Conor McGregor Ende August in den Ring steigen, wird Sport-Geschichte geschrieben. Das versprechen sich zumindest alle Beteiligten, die kräftig mit den Pay-per-View-Rechten absahnen. Hierzulande überträgt DAZN den Kampf.



02.08.2017 - 11:35 Uhr von Kevin Hennings 02.08.2017 - 11:35 Uhr

Am 26. August werden alle Box- und MMA-Fans gespannt nach Las Vegas blicken. Dort wird es nämlich zum heiß ersehnten Kampf zwischen dem ehemaligen Box-Weltmeister Floyd Mayweather und dem amtierenden UFC Lightweight-Champion Conor McGregor kommen. Während die US-Amerikaner tief in die Tasche greifen müssen und den Kampf nur für rund 90 Dollar bei Showtime sehen können, wird er hierzulande um 3 Uhr morgens exklusiv auf DAZN und ohne Aufpreis ausgestrahlt.

So muss man für den Stream hierzulande im Grunde nur 9,99 Euro ausgeben, was den monatlichen Abo-Kosten entspricht. Neben dem eigentlichen Kampf will DAZN auch die Pressekonferenzen mit den beiden Boxern zeigen, hinzu kommt ein Archiv mit alten Kämpfen der beiden Sportler.

"Mayweathers und McGregors Rivalität hat weltweite Aufmerksamkeit erregt und die Erwartungen übersteigen alle Kämpfe, die wir je gesehen haben", sagt John Gleasure, CCO von DAZN. "Dieser Kampf ergänzt das fantastische Sportangebot für DAZN-Abonnenten im September, mit einer Reihe von Weltmeisterschafts-Boxkämpfen sowie den besten Fußball-Ligen Europas, der Premier League, der LaLiga, der Serie A, der Ligue 1 und aller Highlights aus allen Spielen der Bundesliga."

Für viele Experten steht der Sport bei diesem Event jedoch nur im Hintergrund. Im Boxen ist Mayweather nämlich klarer Favorit und selbst ehemalige Profis wie Mike Tyson sagen, dass er kurzen Prozess mit McGregor machen wird. Warum lässt sich dieser also auf solch einen Kampf ein? Der Ire wird, so wie der Amerikaner, kräftig absahnen. Es wird davon gesprochen, dass Mayweather einen dreistelligen Millionen-Betrag bekommt und auch McGregor dürfte um die 70 Millionen Dollar Gage auf seinem Konto verzeichnen. Sollte er wider Erwarten sogar gewinnen, katapultiert er sich auch sportlich auf ein ganz anderes Level.

Teilen