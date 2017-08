RTL II zeigt neue Realityshow "Love Island" täglich

© RTL II

Während "Big Brother" als Promi-Version bei Sat.1 angekommen ist, arbeitet RTL II jetzt ebenfalls wieder an einem täglichen Reality-Format. Im September zeigt der Sender drei Wochen lang jeden Abend die neue Kuppelshow "Love Island".



03.08.2017 - 14:22 Uhr von Alexander Krei 03.08.2017 - 14:22 Uhr

Bereits im Frühjahr kündigte RTL II an, die in Großbritannien erfolgreiche Realityshow "Love Island" nach Deutschland zu holen. Nachdem Jana Ina Zarrella bereits als Moderatorin bestätigt wurde (DWDL.de berichtete), steht nun auch der Ausstrahlungstermin fest: RTL II wird die Produktion von ITV Studios Germany ab dem 11. September ins Programm nehmen. Los geht es mit einer Auftakt-Show um 20:15 Uhr, danach gibt es täglich um 22:15 Uhr eine Folge zu sehen. Das Live-Finale folgt schließlich am 2. Oktober.

Das Konzept ist schnell erklärt - denn es handelt sich um eine Mischung aus Kuppelshow und "Big Brother". Eine Gruppe von Singles zieht auf eine Insel, die in den darauffolgenden Wochen zum Schauplatz für heiße Flirts, wildes Herzklopfen und wahre Leidenschaft wird - so erhofft es sich zumindest der Sender. Die Bewohner, hier "Islander" genannt, müssen jeweils zu zweit beweisen, dass sie das Zeug zum Traumpaar haben. In verschiedenen Spielen können sie sich kennenlernen und ihren Partnern näherkommen.

Regelmäßig müssen sie sich aufs Neue entscheiden, wer zusammenbleibt, Schluss macht oder sich einen neuen Partner angelt. Weil immer wieder neue Singles die Szenerie betreten, könnte es zu reichlich Drama kommen. Wer Single bleibt, muss die Insel allerdings wieder verlassen. Über eine "Love Island"-App können die Zuschauer außerdem Einfluss auf das Geschehen nehmen. Sie entscheiden am Ende auch darüber, welches Paar gewinnt und die Chance auf 50.000 Euro erhält.

"'Love Island' ist Reality pur", sagte Thomas Zwiessler, Bereichsleiter Programm bei RTL II, schon vor einigen Monaten über den Neustart und versprach schon mal Affären, Trennungen, Flirts, Intrigen, Tränen und Trost. "Genau die richtige Mischung für unser junges Publikum. ITV Studios hat das Format bereits in England zu einem großen Erfolg gemacht, daher freuen wir uns sehr, sie als Produktionspartner gewonnen zu haben."

