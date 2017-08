Darum geht es in den neuen Formaten von RTL II

© RTL II

Im DWDL.de-Interview hat RTL-II-Geschäftsführer Andreas Bartl gleich mehrere neue Format für die bevorstehende TV-Saison in Aussicht gestellt, darunter gleich zwei, die sich mit dem Heiraten befassen. Worum es in den Neustarts geht...



09.08.2017 - 08:05 Uhr von Alexander Krei 09.08.2017 - 08:05 Uhr

Neue Familien-Dokusoap (Doku-Soap)

Ob Großfamilie, Patch-Work-Familie oder alleinerziehendes Elternteil, ob jung, alt, verrückt oder konservativ, jede Familie ist anders. Die neue Familien-Doku-Soap gibt einen Einblick in die großen kleinen Welten, mit allen glücklichen Momenten, Sorgen und Problemen. Mit dabei sind unter anderem die Großfamilie Zarrella, die Familien von David Odonkor, Anne Wünsche, Mike Leon Grosch und das "Bauer sucht Frau"-Paar Narumol und Josef.

Produktionsfirma: diverse, darunter 99pro Media und Joker Productions

"Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis" (Doku-Soap)

In "Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis" beweisen Brautpaare, dass man auch mit überschaubarem Budget ein schönes Hochzeitsfest ausrichten kann. In jeder Folge treten Brautpaare mit demselben Budget gegeneinander an. Innerhalb von acht Wochen muss alles stehen, es wird gefeilscht, getauscht, gehandelt - alles für die Traumhochzeit. Als Juroren kommentieren und bewerten Daniela Katzenberger und Wedding Planner Eric Schroth die Hochzeitsfeste. Wer es schafft, die schönste Hochzeit für das vorgegebene Budget auszurichten, gewinnt eine Hochzeitsreise.

Produktionsfirma: Imago TV

"Voll vertraut - Traumhochzeit mit Hindernissen" (Doku-Soap)

Die Hochzeit ist für viele Paare einer der wichtigsten Ereignisse im Leben. Monatelang wird geplant, damit der Hochzeitstag zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Doch was passiert, wenn man seine Hochzeit nicht selbst organisiert, sondern alle wichtigen Entscheidungen seiner Familie anvertraut? In "Voll vertraut - Traumhochzeit mit Hindernissen" haben die Familienmitglieder außerdem nur wenig Zeit, das Fest für ihre Lieben auf die Beine zu stellen. Eine spannende und emotionale Reise voller Höhen und Tiefen beginnt.

Produktionsfirma: Tresor TV

"Die Gruppe - Mein wahres Leben" (Reportage)

Die Reportage-Reihe "Die Gruppe - Mein wahres Leben" begleitet sechs junge Erwachsene, die in ihrem Alltag mit ganz unterschiedlichen psychischen Problemen zu kämpfen haben. Gemeinsam treffen sie sich einmal im Monat zu einem Gruppencoaching und sprechen dort offen aus, was Millionen Deutsche denken, fühlen und fürchten. Über einen Zeitraum von drei Monaten filmen die jungen Erwachsenen sich selbst mit der Kamera. Die Zuschauer begleiten sie durch Höhen und Tiefen ihres Alltags - und sind dabei, wenn sie es schaffen, ihre Lebenskrise zu überwinden.

Produktionsfirma: Storyhouse Pro

"Kleine Helden ganz groß! Wenn Kinder kämpfen müssen" (Reportage)

Sie stehen erst kurz im Leben und schon wird ihnen alles abverlangt. Die Reportage-Reihe "Kleine Helden ganz groß! Wenn Kinder kämpfen müssen" begleitet schwerkranke Kinder und Jugendliche, die sich tapfer durch ihren Alltag zwischen Schule, Familie und Krankenhausaufenthalt kämpfen.

Produktionsfirma: 99pro Media

