Netflix kauft Millarworld von Comic-Guru Mark Millar

Das Comicimperium Millarworld ist von Netflix gekauft worden, das hat der SVoD-Dienst nun bekanntgegeben. Gemeinsam mit Gründer Mark Millar will Netflix die Comic-Helden in Serien und Filmen zum Leben erwecken.



07.08.2017 - 16:25 Uhr von Timo Niemeier 07.08.2017 - 16:25 Uhr

Netflix baut seinen Comic-Bereich deutlich aus. Dazu hat das Unternehmen nun Millarworld, das Comic-Imperium von Mark Millar, übernommen. Millar ist der Erfinder verschiedener Comic-Helden und -Geschichten wie etwa "Kick-Ass", "Kingsman" und "Old Man Logan". Diese und andere Werke sollen nun für Netflix verfilmt werden, der SVoD-Dienst hat neue Filme und Serien mit den Comic-Figuren angekündigt. Unter dem Netflix-Label wird es zudem auch künftig neue Geschichten und Comicfiguren geben.

Es ist die erste Firmenübernahme in der Geschichte von Netflix. Wie viel der Konzern dafür bezahlt hat, ist nicht bekannt. "Dies ist erst das dritte Mal, dass ein einflussreiches Comicunternehmen auf diesem Level übernommen worden ist", so Millar. "Ich bin so begeistert von der Strategie und den Plänen von Netflix. Netflix ist die Zukunft; Millarworld könnte sich kein besseres Zuhause wünschen." Netflix-Programmchef Ted Sarandos lobt Millar als einen "Schöpfer einiger der einprägsamsten Geschichten und Figuren der jüngsten Comicgeschichte - von Marvel's 'The Avengers' bis hin zu den Millarworld-Labels". Sarandos: "Wir freuen uns auf die Umsetzung bestehender Labels und neuer Superhelden-, Anti-Helden-, Science-Fiction- und Horrorgeschichten von Mark Millar und seinem Team in Form von neuen Netflix Originalen."

