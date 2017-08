Tele 5 schickt Podcasterinnen durch Europa

© Tele 5

Ab Ende August wird es eine neue Sendung bei Tele 5 zu sehen geben, in der die Podcasterinnen Ines Anioli und Leila Lowfire durch Europa reisen - und sich in verschiedenen Städten absurden Herausforderungen stellen.



Die zwei Podcasterinnen Ines Anioli und Leila Lowfire, bekannt durch ihre Audio-Reihe "Sexvergnügen", bekommen eine eigene Sendung bei Tele 5. "Vendetta Lametta - Reden ist Silber, Rache ist Gold" heißt diese und ist ab dem 28. August wöchentlich beim Sender zu sehen, vorerst sind sechs Folgen geplant. Anders als üblich wird Tele 5 die Sendung aber nicht an einem festen Tag ausstrahlen: Während der Auftakt noch montags ab 22 Uhr zu sehen ist, zeigt der Sender die weiteren Folgen auch an allen anderen Werktagen.

In dem Format reisen die beiden jungen Frauen quer durch Europa und stellen sich in verschiedenen Städten absurden Herausforderungen. So muss eine von ihnen im Latex-Hundekostüm durch Amsterdam laufen, die andere hat einen lautstarken Fake-Orgasmus im Restaurant in Neapel. Gedreht wurde auch in Wien, Bukarest, Nizza und Reykjavik.

Alle Sendetermine im Überblick:

1. Folge: Mo, 28. August um 22:00 Uhr

2. Folge: Do, 07. September um 22:00 Uhr

3. Folge: Di, 12. September um 22:10 Uhr

4. Folge: Mi, 20. September um 22:00 Uhr

5. Folge: Fr, 29. September um 22:00 Uhr

6. Folge: Fr, 06. Oktober um 22:15 Uhr

