Rach: "Das muss man komplett anders aufziehen"

© RTL/Stefan Gregorowius

Christian Rach hat sich nach dem Aus seiner RTL-Sendung in der "Bild" zu Wort gemeldet und erklärt, dass entsprechende Formate heute ganz anders aufgezogen werden müssten. Und er beklagt sich über negative Berichterstattung rund um seine ZDF-Zeit.



10.08.2017 - 08:18 Uhr von Timo Niemeier 10.08.2017 - 08:18 Uhr

"Rach, der Restauranttester" ist Geschichte. Nach dem erfolglosen Comeback im Frühjahr wird RTL künftig keine neuen Folgen des einstigen Erfolgsformats mehr zeigen, das bestätigte der Sender Anfang der Woche gegenüber DWDL.de. Nun hat sich Christian Rach selbst gegenüber der "Bild" zum Aus der Sendung geäußert. In dem Interview sagt er, dass ihn das Aus nicht traurig mache, der große Abschied vom Format sei ohnehin schon vor vier Jahren erfolgt.

Zu der Neuauflage kam es laut Rach aufgrund der "Nachfrage" vieler Gastronomen. "Aber letztlich war es zuletzt so, dass es noch viele weitere Protagonisten im TV gegeben hat, die dieses Thema bearbeitet haben. Dadurch wiederholten sich die Storys immer wieder." Sendungen wie "Rach, der Restauranttester" hätten "ihre Zeit bereits hinter sich", sagt Rach gegenüber der "Bild" recht offen. "Wenn man heute so eine Show machen möchte, muss das vom Konzept her komplett anders aufgezogen werden. Wir befinden uns de facto in einer Zeit der Vollbeschäftigung."

Zugleich beklagt sich der TV-Koch über die oftmals negative Bewertung seiner Zeit beim ZDF. Dorthin verschlug es ihn ja zunächst, doch da sämtliche Sendungen scheiterten, wechselte er einige Zeit später wieder zurück zu RTL. Nun sagt er: "Ich weiß nicht, warum meine Zeit beim ZDF so negativ dargestellt wird. Ich hatte mit dem ZDF damals gewisse Projekte wie 'Terra X' oder 'Restaurantgründer' vereinbart und die haben wir alle inhaltlich gut umgesetzt. Ob wir damit die eine oder andere Erwartung erfüllen konnten, das sei mal dahingestellt." Das Ende beim ZDF sei dann "dramatisch dargestellt" worden, dabei habe alles in einem "guten Gespräch" mit ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler geendet.

Teilen