Sky nennt Details zu seinem Angebot in der Schweiz

Bislang hat sich Sky mit offiziellen Angaben zu seinem neuen Schweizer Angebot zurückgehalten, nun hat das Unternehmen aber erste Details angekündigt. Los geht’s bereits in der kommenden Woche.



10.08.2017 - 11:26 Uhr von Timo Niemeier 10.08.2017 - 11:26 Uhr

Bereits vor einem Monat ist bekannt geworden, dass Sky demnächst auch unter eigener Flagge auf dem Schweizer Markt aktiv werden will. Vor wenigen Tagen dann die Bestätigung: Sky und Sunrise Communications schließen sich zusammen und bringen gemeinsam die Sky Sport App ins Nachbarland. Das Sky-Programm gibt’s dort aber auch via Teleclub (App) und UPC (Sublizenzierung durch Sky) zu sehen. Für das eigene App-Angebot hat Sky nun erstmals einige Details veröffentlicht.

So wird die App bereits ab dem 17. August verfügbar sein. Den Nutzern steht dabei dann das gesamt Sportangebot von Sky offen - inklusive der Fußball Bundesliga und der Champions League. Die Sky-Inhalte lassen sich sowohl am PC und am Mac, als auch via Smartphone und Tablet streamen. Bereits in Aussicht gestellt hat Sky eine App für Smart TVs und Apple TV, die in den kommenden Monaten an den Start gehen soll.

Die Sky Sport App wird 19,90 Schweizer Franken im Monat kosten, das entspricht rund 17,50 Euro. Alternativ gibt es auch einen Tageszugang für 9,90 Schweizer Franken. Holger Enßlin, Geschäftsführer Legal, Regulatory und Distribution von Sky Deutschland, erklärt: "Mit dem Start von Sky Sport in der Schweiz bieten wir unser einzigartiges Sportportfolio auch den Schweizer Sportfans an und erschließen dadurch neue Zielgruppen. Neben Web, Smartphone und Tablet werden wir die App auf zusätzlichen Geräten und Plattformen starten in Kooperation mit verschiedenen Partnern."

