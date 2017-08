Daytime-Pilot: Sat.1 versucht's mit Renovierungsshow

© Sat.1

Unter dem Titel "Zimmerhelden" soll im September ein möglicher Testlauf fürs Nachmittagsprogramm von Sat.1 entstehen. Im Mittelpunkt des Piloten stehen fünf Kandidaten, die sich gegenseitig jeweils ein Zimmer renovieren.



Ähnlich wie RTL sucht derzeit auch Sat.1 nach neuen Ideen für die Daytime. Aktuell sucht der Sender nach Kandidaten für eine neue Home-Makeover-Sendung mit dem Arbeitstitel "Zimmerhelden", in der fünf Kandidaten gegeneinander antreten, um fünf Zimmer an fünf Tagen umzustylen. Dafür steht ihnen jeweils ein Budget in Höhe von 500 Euro zur Verfügung. An jedem Tag der Woche weist der jeweilige Hausherr seine vier Mitstreiter ein und stellt ihnen seine Wünsche und den Raum vor, der ein neues Aussehen erhalten soll.

Wer am Ende mit seiner Renovierungsleistung die meisten Punkte ergattert, kann sich über einen Wochengewinn von 2.500 Euro freuen. Welche Produktionsfirma hinter dem Piloten steht, ist nicht bekannt. Auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de wollte sich Sat.1 nicht zu der Sendung äußern, deren Produktion im September erfolgen soll. Das Konzept von "Zimmerhelden" erinnert ein Stück weit an die Dokusoap "5 Zimmer, 1 Gewinner", die RTL vor mehr als drei Jahren im Nachmittagsprogramm testete. Darin mussten die Kandidaten allerdings jeweils ihr eigenes Zimmer renovieren.

Aus Quotensicht war der Test damals gar nicht so unerfolgreich - zumindest wenn man heutige Maßstäbe anlegt. Obwohl der Marktanteil in den ersten beiden Wochen bei mehr als 13 Prozent in der Zielgruppe lag, verschob RTL die Sendung damals ins Vormittagsprogramm. Für Sat.1 wäre der Start eines Formats wie "Zimmerhelden" durchaus ungewöhnlich, setzt der Sender aktuell am Nachmittag doch durchweg auf Geschichten nach Drehbuch. Angesichts schwankender Quoten kann ein Blick über den Tellerrand allerdings ganz sicher nicht schaden.

Ob es die Pilotfolgen am Ende tatsächlich auf den Bildschirm schaffen werden, steht unterdessen noch nicht fest. Zuerst werden die Verantwortlichen des Senders wohl die Ergebnisse abwarten wollen.

