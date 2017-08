P7S1-Chefeinkäufer "Fühle mich gerade etwas ungeliebt"

© ProSiebenSat.1

Rüdiger Böss ist bei ProSiebenSat.1 seit vielen Jahren für den Einkauf von Serien verantwortlich. Er ist sicher: Serien bleiben weiter wichtig fürs Free-TV - und Free-TV auch für die Serien. Böss ärgert sich aber über die mediale Wahrnehmung im Vergleich zu Netflix & Co.



14.08.2017 - 12:42 Uhr von Uwe Mantel 14.08.2017 - 12:42 Uhr

Als Executive Vice President Group Programming Acquisitions ist Rüdiger Böss seit vielen Jahren für den Lizenz-Einkauf von Serien und Filmen für die gesamte ProSiebenSat.1-Gruppe verantwortlich. Ein Job, der wohl auch schon einmal einfacher war. Auf der einen Seite sind mit international vertretenen Streaming-Diensten wie Netflix und Amazon Wettbewerber aufgetaucht, die die Preise in die Höhe treiben. "Konkurrenz belebt das Geschäft, heißt es ja so schön. Auch wenn sie natürlich zum Teil mit unlauteren Mitteln kämpft, nämlich mit Geld", sagt Rüdiger Böss in einem Interview mit dem österreichischen "Kurier". Teils würden "Mondpreise" gezahlt, die auf Dauer wettbewerbsverzerrend seien.

Zugleich machen viele Free-TV-Sender in jüngerer Vergangenheit allzu häufig Erfahrungen mit eher überschaubaren Zuschauerzahlen bei Serien, was unter anderem daran liege, dass zu häufig für die Nische produziert werde. "Für das Free-TV und das große Publikum brauchen wir sogenannten Procedurals", also Serien mit abgeschlossener Episodenhandlung. Das hätten auch die US-Studios inzwischen verstanden, schließlich würden auch die Geld verdienen wollen. "Nur mit Nischen-Serien, die nicht genug Zuschauer binden, funktioniert das auf Dauer nicht", so Böss.

Einen Abgesang auf Serien im Free-TV will er jedenfalls nicht anstimmen. "Bei uns laufen jedes Jahr die meisten und besten neuen Serien. Diesen Anspruch haben wir weiterhin." Free-TV biete nach wie vor die größte Reichweite, was auch die Studios zu schätzen wüssten, schließlich habe es für alle weiteren Verwertungen wie Pay-TV-Plattformen oder Blu-ray positive Auswirkungen, wenn eine Serie im Free-TV erfolgreich laufe. "Die Studios überlegen sich bereits sehr genau, was sie an wen verkaufen. Sie wollen ja nicht nur Geld verdienen, sondern auch ein zufriedenes Publikum haben. Und da gibt es bei den Streaming-Diensten immer noch den Punkt mit den fehlenden Zuschauerzahlen. Wir kennen nur die Zahl der Abonnenten, aber wie viele Leute eine einzelne Serie schauen, weiß niemand. Das ist auch für Produzenten und Schauspieler unbefriedigend."

Überhaupt sieht Rüdiger Böss eine ungerechte Behandlung des Free-TV, das "die Menschen noch viele Jahre stärker binden könne, als alle Streaming-Dienste zusammen". Die mediale Darstellung verzerre das etwas, weil von Netflix und Co. eben keine harten Zuschauerzahlen vorlägen und daher auch ein Flop erstmal nicht auffalle. Und noch mehr ärgere ihn an der medialen Wahrnehmung: "Wenn ein Streaming-Dienst eine neue Serie startet, bekommt er seitenweise Jubel pur, während es bei uns heißt 'ja eh, nett'... da fühle ich mich gerade etwas ungeliebt."

Böss äußert sich auch konkret zu den Serien, in die er in den kommenden Monaten große Hoffnungen setzt - wie das "Big-Bang-Theory"-Spinoff "Young Sheldon" oder die Neuauflage von "Will & Grace" oder die Fortsetzung von "Roseanne". Daneben nennt er "SWAT" über eine Spezialeinheit in LA, "Seal Team" und "Valor", die eher aus der Patriotismus-Ecke kommen. Bei den Superhelden setzt er auf "The Gifted" und ungewöhnliche Ermittlerpaare mit Potential gebe es in "Deception" und "Instinct". Die Neuauflage von "Dynasty" ("Denver Clan") werde "nicht unbedingt bei uns laufen", so Böss. (Mehr zu vielen dieser Serien in unserer Berichterstattung von den LA Screenings). Anreichern will ProSiebenSat.1 die Einkäufe noch mit internationalen Koproduktionen, für die Böss auch verantwortlich ist, bei denen er sich allerdings etwas zurückhaltend zeigt. Aktuell seien "noch zwei, drei Stoffe in der Pipeline". "Wenn wir etwas nicht bekommen, was wir brauchen, müssen wir das eben selbst produzieren. Wobei man auch wissen muss, dass eine internationale Co-Produktion schon sehr aufwändig ist."

Teilen