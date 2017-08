"Simpsons" kehren zurück, Serien-Mittwoch macht Pause

© 2015 Fox and its related entities

Ende August beginnt ProSieben mit der Ausstrahlung der 28. Staffel der "Simpsons", "Pure Genius" verschwindet nach der Hälfte der kurzen ersten und einzigen Staffel hingegen aus dem Programm - wie auch vorübergehend der ganze Serien-Mittwoch



14.08.2017 - 16:43 Uhr von Uwe Mantel 14.08.2017 - 16:43 Uhr

Einstelige Marktanteile sind für ProSieben inzwischen auch am Dienstagabend gang und gäbe: Mit Wiederholungen der "Simpsons" ist dort nicht viel zu reißen. Etwas Besserung sollte aber ab dem 29. August eintreten. Dann beginnt ProSieben mit der Ausstrahlung der 28. Staffel. Zehn Folgen daraus sollen dann im wöchentlichen Rhythmus erstmal zu sehen sein. Wie gehabt gibt's allerdings immer nur eine neue Folge pro Woche, die von drei Wiederholungen begleitet wird, ehe um 22:10 Uhr "Family Guy" übernimmt.

Am Mittwoch legt ProSieben Ende August hingegen erstmal eine Serienpause ein. "Pure Genius", wovon in den USA ohnehin nur 13 Folgen produziert wurden, wird nach sechs Episoden angesichts der enttäuschenden Quoten aus dem Programm genommen. Die erste Staffel von "This is us" endet in der Woche zuvor mit einem Dreierpack. Mittwochs behilft man sich stattdessen dann erstmal mit Filmen. Am 30. August stehen "Freunde mit gewissen Vorzügen" und "Movie 43" auf dem Programm.

Teilen