RTL zeigt neue Datingshow nach "Take Me Out"

Bereits seit Anfang des Jahres ist bekannt, dass RTL an einer Adaption von "Date oder Fake?" arbeitet. Nun kommt das Format unter dem Titel "Falscher Hase" auf die Bildschirme, ab September ist die Sendung zweimal im Anschluss an "Take Me Out" zu sehen.



16.08.2017 - 16:44 Uhr von Timo Niemeier 16.08.2017 - 16:44 Uhr

RTL hat die neue Staffel von "Take Me Out" terminiert. Ab dem 23. September sind insgesamt sechs neue Folgen ab 23 Uhr und damit im Anschluss an "Das Supertalent" zu sehen. Moderator Ralf Schmitz holt mit der Datingshow bereits seit Anfang 2014 regelmäßig gute Quoten. Zuletzt erreichte das Format im Februar und März dieses Jahres durchschnittlich 18,4 Prozent Marktanteil. Wie gehabt wird die Show von UFA Show & Factual produziert.

In den ersten zwei Wochen soll "Take Me Out" zudem die neue Kuppelsendung "Falscher Hase" anschieben. Diese ist angelehnt an das frühere Viva-Format "Date oder Fake?": Eine Single-Frau versucht, den einen Mann aus drei Kandidaten zu finden, der Single ist. Die anderen beiden sind "falsche Hasen" und nicht für sie zu haben. Aber auch sie geben sich als Singles aus und versuchen, die Single-Frau aufs Glatteis zu führen. Wählt die Frau den richtigen Mann, gewinnen sie einen gemeinsamen Urlaub. Ruth Moschner moderiert das Format, das zum Auftakt um Mitternacht gesendet wird. Die zweite Folge läuft eine Woche später ab 23:30 Uhr. Produziert wird die Sendung von Endemol Shine Germany.

