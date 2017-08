ProSieben motzt "Kiss Bang Love" für die Primetime auf

© ProSieben / Frank Zauritz

Im September zeigt ProSieben seine Datingshow "Kiss Bang Love" erstmals um 20:15 Uhr. Bei dieser Gelegenheit wird die Sendung ein Stück weit überarbeitet: Über drei Folgen hinweg sucht ein Single-Mann unter 15 Frauen die vermeintlich große Liebe.



17.08.2017 - 10:17 Uhr von Alexander Krei 17.08.2017 - 10:17 Uhr

Im Anschluss an "Germany's next Topmodel" schlug sich "Kiss Bang Love" in den ersten beiden Staffeln so gut, dass ProSieben die Datingshow jetzt sogar in die Primetime befördert. Ab dem 14. September zeigt der Sender donnerstags um 20:15 Uhr drei neue Folgen der Produktion von Redseven Entertainment. Das Formate hatte im Frühjahr bis zu 15,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt und sich somit für mehr empfohlen.

Für den Schritt in die Primetime motzt ProSieben die Sendung allerdings noch einmal auf: Anders als zuletzt steht diesmal nicht in jeder Folge ein anderer Kandidat im Mittelpunkt. Stattdessen wird Single-Mann Julis nun über drei Folgen hinweg die große Liebe suchen. Dafür hat er in einer Villa auf Mallorca die Wahl unter 15 Single-Frauen - es weht also ein Hauch von "Bachelor" durch die neue Staffel von "Kiss Bang Love".

Das Kern-Element des Küssens bleibt aber freilich bestehen: Wie gehabt lernen sich die Kandidaten zunächst durchs Küssen mit verbundenen Augen kennen. Auf verschiedenen Dates sollen sich Julius und die Frauen in den folgenden Tagen noch näherkommen. Welche Frau er in der nächsten Woche wiedersehen will, entscheidet er nach einem intensiven Kuss - und zwar erneut mit verbundenen Augen.

