Sony Channel: Mode-Saga "Velvet" geht bald zu Ende

© Sony Channel

Ab Oktober werden auf dem Sony Channel die finalen Folgen der spanischen Glamour-Serie "Velvet" laufen, in der es um ein luxuriöses Modehaus in Madrid geht. Zur Einstimmung wird der Pay-TV-Sender die bisherigen Staffeln wiederholen.



17.08.2017 - 10:55 Uhr von Kevin Hennings 17.08.2017 - 10:55 Uhr

Das vom spanischen Fernsehsender Antena 3 produzierte Mode-Drama "Velvet" ging in seinem Heimatland im vergangenen Dezember zu Ende. Nun hat der Sony Channel angekündigt, dass sich die deutschen Fans nicht mehr allzu lange gedulden müssen, bis auch sie die finale vierte Staffel sehen können. Der Pay-TV-Sender wird das Ende von "Velvet" nämlich ab Dienstag, den 17. Oktober zeigen. Jeweils um 20:15 Uhr wird eine der 18 Folgen ausgestrahlt und im Anschluss auf Abruf verfügbar sein.

Wer die letzten drei Staffeln noch einmal auffrischen möchte, kann dies ebenfalls beim Sony Channel tun. Ab Sonntag, den 1. Oktober werden alle bisherigen 73 Episoden in den Videotheken von Vodafone und Unitymedia zum Abruf bereit stehen. Zusätzlich ist eine Marathon-Programmierung eingeplant, die ab Samstag, den 14. Oktober um 10:05 Uhr alle 25 Episoden der dritten Staffel am Stück zeigt.

Darum wird es in der vierten Staffel von "Velvet" gehen: In den 60er Jahren, der Blütezeit der Haute Couture, gibt es in Madrid ein Modehaus, in dem jeder wenigstens einmal in seinem Leben einkaufen möchte: die Galerías Velvet. Der Art-Déco- Palast ist ein Luxusparadies voller Glanz und Glamour für die Wohlbetuchten. In den aktuellsten Geschehnissen wird Alberto (Miguel Ángel Silvestre), der Sohn des Besitzers, nach einem Flugzeugabsturz für tot erklärt. In den letzten Jahren ist Albertos große Liebe, die ehemals arme Schneiderin Ana (Paula Echevarría) zu einer international anerkannten Mode-Designerin aufgestiegen.

Nach einem erfolgreichen Businesstrip durch Europa kehrt sie voller neuer Pläne und Ideen nach Madrid zurück. Sie möchte Galerías Velvet-Boss Enzo (Frank Crudele) überzeugen, dass es Zeit für eine Veränderung ist: Das Modehaus soll künftig nicht nur Haute- Couture, sondern auch Pret-à-Porter verkaufen. Unterdessen bekommt Anas beste Freundin Rita (Cecilia Freire) eine erschütternde Nachricht, während Anas größte Feindin Cristina (Manuela Velasco) sie um Verzeihung bittet. Doch schon bei der nächsten Gelegenheit schlägt Cristina wieder zu, indem sie Ana verheimlicht, dass Alberto in Wahrheit noch am Leben ist.

Teilen