Urs Rechn moderiert neues RBB-Geschichtsmagazin

Anfang September startet der RBB mit "Erlebnis Geschichte" ein neues Magazin am Dienstagabend. Nun hat der Sender angekündigt, dass der Schauspieler Urs Rechn die Sendung moderieren wird.



18.08.2017 - 12:56 Uhr von Timo Niemeier 18.08.2017 - 12:56 Uhr

Im September startet der RBB die zweite Stufe seiner großen Programmreform und im Zuge dessen wird es auch am Dienstagabend zu Änderungen kommen. Ab dem 5. September zeigt der Sender etwa das neue Geschichtsmagazin "Erlebnis Geschichte", das aus dem bislang am Sonntagvorabend gezeigten "Theodor" hervorgeht und weiterhin aus den Studios Cottbus und Frankfurt/Oder kommt. Statt bislang 28 ist die Sendung dann 45 Minuten lang.

Nun hat der Sender bekanntgegeben, dass der Schauspieler Urs Rechn als Moderator des neuen Formats fungieren wird. Rechn soll "regionale Geschichte und Geschichten" aus Berlin und Brandenburg liefern. Rechn ist immer wieder in Theaterstücken zu sehen, agiert seit 20 Jahren aber auch als Schauspieler in Film und Fernsehen. So spielte er schon beim "Polizeiruf 110", dem "Tatort" und bei "Die Kommissarin" mit. Im vergangenen Jahr wurde der ungarische Film "Saul fia" in Los Angeles mit dem Oscar als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet, Rechn spielte darin eine der Hauptrollen.

