ProSieben muss "Schlag den Henssler" verschieben

Weil sich Steffen Henssler im Training eine Verletzung zugezogen hat, muss die Premiere von "Schlag den Henssler" bei ProSieben warten. Zu sehen gibt es die erste Ausgabe mit Steffen Henssler nun erst einige Wochen später als ursprünglich geplant.



18.08.2017 - 17:34 Uhr von Alexander Krei 18.08.2017 - 17:34 Uhr

Eigentlich sollte Steffen Henssler am 2. September erstmals bei "Schlag den Henssler" antreten, doch nun muss die Premiere kurzfristig verschoben werden. Weil sich Henssler einen Muskelfaserriss zugezogen hat, verschiebt sich die Premiere um einige Wochen. Wie ProSieben am Freitag bestätigte, soll die erste Ausgabe mit dem TV-Koch stattdessen am Samstag, den 30. September ausgestrahlt werden.

"Das ist wirklich sehr ärgerlich", sagt Henssler über die Verletzung. "Ich habe mir beim Training einen Muskelfaserriss mit Einblutung im Oberschenkel zugezogen und bin von meinem Arzt zu einer Zwangspause verdonnert worden. Ich komme mir gerade vor wie ein Boxer, der lange auf einen großen Kampf hinarbeitet und dann kurz vorher zwangspausieren muss. Aber macht euch darauf gefasst: Bis Ende September werde ich wieder fit sein."

Alle bereits erworbenen Tickets fürs Studio behalten übrigens ihre Gültigkeit oder werden kostenfrei erstattet, teilte ProSieben mit. Der Sender hatte bereits vor einigen Tagen damit begonnen, die Werbetrommel für die Show zu rühren. Seit dem vergangenen Samstag liefen die ersten Trailer im Programm, in denen er schon mal deutlich machte, worum es ihm geht: "Ich will echte Gegner, keine Promis", sagte Henssler darin. Zumindest vorerst kann ProSieben die Trailer wieder einmotten.

Bei Vox wird man Steffen Henssler indes fit zu sehen bekommen: Dort werden ab Sonntag die letzten drei Folgen von "Grill den Henssler" ausgestrahlt - die sind allerdings schon seit einiger Zeit im Kasten.

