"Late Late Show" künftig auch im deutschen Fernsehen

Beim mittlerweile längst eingestellten Internetsender RTL II You lief die "Late Late Show" in der Anfangsphase schon einmal in Deutschland, nun kommt sie ins klassische Fernsehen: James Corden ist mit seiner Show bald auch bei ProSieben Fun zu sehen.



20.08.2017 - 11:40 Uhr von Marcel Pohlig 20.08.2017 - 11:40 Uhr

James Corden unterhält künftig auch deutsche Fernsehzuschauer: Die "Late Late Show with James Corden" von CBS, die nicht zuletzt wegen des Segments "Carpool Karaoke" international immer wieder für Schlagzeilen und viele Klicks sorgt, läuft in Zukunft auch bei ProSieben Fun. Beim Bezahlsender ist die Ausstrahlung immer von dienstags bis freitags um 23:15 Uhr eingeplant – man sendet die "Late Late Show" also zeitnah zur US-Ausstrahlung am nächsten Abend.

ProSieben Fun bekommt damit eine etwas ausführlichere Schiene mit amerikanischen Abendshows. Die Wiederholungen von "Saturday Night Live" bleiben nämlich auch in Zukunft im Programm, rücken allerdings etwas nach hinten und laufen künftig gegen Mitternacht. Los geht es mit der neuen Programmierung und der "Late Late Show" bereits am 5. September. Fans amerikanischer Late-Night-Shows müssen sich dann, sofern sie ein ProSieben-Fun-Abo haben, übrigens entscheiden: Zur gleichen Zeit läuft bei One im Free-TV nämlich auch bereits die "Tonight Show" mit Jimmy Fallon.

Kurzzeitig war James Cordens Late-Night-Show auch im vergangenen Jahr bereits einmal in Deutschland zu sehen: Der Internetsender RTL II You sicherte sich damals die Rechte und sendete aktuelle Folgen der "Late Late Show" über das Web. Wie so viele Formate, verschwand aber auch die "Late Late Show" rasch wieder aus dem Angebot des Senders. Der ist übrigens auch selbst mittlerweile längst Geschichte.

