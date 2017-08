Messfehler im Match? Verwirrung bei "Promi Big Brother"

© Sat.1 / Willi Weber

Am Sonntagabend hat bei "Promi Big Brother" niemand das Haus verlassen müssen. Grund dafür ist ein vermeintlicher Messfehler beim Match und die daraus resultierenden Nominierungen, Sat.1 und Endemol prüfen derzeit noch.



21.08.2017 - 08:16 Uhr von Timo Niemeier 21.08.2017 - 08:16 Uhr

Mit Zachi Noy, Sarah Knappik und Maria Hering haben bereits drei Kandidaten das "Promi Big Brother"-Haus verlassen müssen. Am Sonntag musste allerdings niemand ausziehen, weil es vermutlich einen Messfehler beim Match gegeben hatte. Sender und Produktionsfirma wollen nun noch einmal alles genau analysieren und dann entscheiden, wie es weitergeht.

Hintergrund: Eloy musste in der Sendung am Sonntag zum Match antreten und mit einer Schaufel Melonen zerschlagen. Als er am Ende fertig war, ging die Uhr noch ein wenig weiter, sodass er am Ende über der vorgegebenen Zeit lag. Damit musste er ins "Nichts" - und wurde in der anschließenden Nominierungsrunde von seinen Mitbewohnern auf die Auszugsliste gesetzt. Die Promis konnten jeweils nur die Mitbewohner aus dem eigenen Bereich nominieren: Neben Eloy traf es im "Alles" Claudia. Nur: Hätte Eloy das Match gewonnen und wäre damit in seinem ursprünglichen Bereich geblieben, wäre er vermutlich nicht nominiert worden.

Nachdem die Nominierungen abgeschlossen waren, meldeten sich Jochen Schropp und Jochen Bendel und erklärten, dass es möglicherweise einen Messfehler beim Match gegeben hat und dass deshalb niemand ausziehen müsse. Man werde die Sache prüfen, bis dahin würden die Nominierungen bestehen bleiben - gegebenenfalls muss die Nominierung am Montag nachgeholt werden, so die Moderatoren. Weil es vor allem in den sozialen Netzwerken viel Kritik gab, bemühte sich Sat.1 noch am Sonntagabend zu betonen, dass keine Anrufe eingegangen seien, weil die Leitungen noch gar nicht geöffnet waren. So wurden die Zuschauer auch nicht zum Anrufen aufgerufen. Wie es nun weitergeht, will der Sender im Laufe des Montags bekanntgeben.

Update. Wir prüfen aktuell, ob es bei dem Match einen Fehler gab. Daher: Die Leitungen waren noch nicht offen, Kein Anruf ist eingegangen. — Promi Big Brother (@promibb) 20. August 2017

Korrekt. Daher hat das gerade ein Moment gedauert. Es fliegt heute keiner, weil #Eloy sonst wahrscheinlich nicht nominiert wäre. #PromiBB https://t.co/URM4xYMNU5 — SAT.1 (@sat1) 20. August 2017

