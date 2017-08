"Promi Big Brother": Messfehler ohne Konsequenzen

© Sat.1

Sat.1 und Endemol Shine haben noch einmal die Zeit gestoppt: Zwar ist es am Sonntag bei einem "Promi Big Brother"-Match zu einem Messfehler gekommen - am Ergebnis ändert sich dadurch aber nichts. Die Abstimmung kann nun doch erfolgen.



21.08.2017 - 15:15 Uhr von Alexander Krei

Die Aufregung war am Sonntagabend wohl nicht nur bei Fans von "Promi Big Brother" groß, sondern auch hinter den Kulissen der Sat.1-Show. Anders als zunächst geplant, musste nämlich kein Bewohner das Haus verlassen, weil in einem vorausgegangenen Match ein Messfehler vermutet wurde (DWDL.de berichtete). In der Zwischenzeit haben Sender und Produzenten allerdings noch einmal ganz genau hingeschaut.

Zwar war Ex-"Caught in the Act"-Sänger Eloy de Jong beim Zerschlagen von Melonen mit einer Schaufel schneller als es die Zeitmessung anzeigte, dennoch erzielte sein Gegner Michael Smolik eine bessere Zeit. Das stellte Sat.1 am Montag in den sozialen Netzwerken klar. Will heißen: Die Aufregung war umsonst. Eloy bleibt demnach im "Nichts"-Bereich und auch die abgegebenen Nominierungsstimmen behalten ihre Gültigkeit.

Zuschauer! Big Brother hat das Live-Duell gestern im Detail überprüft. Eloy und Claudia bleiben nominiert. #PromiBB pic.twitter.com/Y6vrY4BPQ1 — SAT.1 (@sat1) 21. August 2017

Die Diskussion um die Abstimmung war auch deshalb aufgekommen, weil die Bewohner am Sonntag jeweils nur die Mitbewohner aus dem eigenen Bereich nominieren durften: Das Problem: Hätte Eloy das Match gewonnen und wäre damit in seinem ursprünglichen Bereich geblieben, wäre er vermutlich nicht nominiert worden.

Die Zuschauer haben somit am Montagabend wie gehabt die Wahl, ob der Musiker oder die Society-Lady das Haus verlassen muss. Sat.1 hatte übrigens unmittelbar nach der Show am Sonntag klargestellt, dass noch eine Anrufe eingegangen seien, weil die Leitungen noch nicht geöffnet waren. Tatsächlich hatte der Sender die Zuschauer noch gar nicht zum Anrufen aufgefordert, bevor die vermeintliche Verwirrung entstand.

