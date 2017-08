Fox kündigt neue "Doctor Who"-Folgen für Dezember an

© Fox

Das hat gar nicht mal so kurz gedauert: Nach beinahe zwei Jahren wird Fox Ende des Jahres endlich neue Folgen von der britischen Kult-Serie "Doctor Who" ausstrahlen. Obendrauf gibt's außerdem noch ein Weihnachtsspecial.



22.08.2017 - 11:22 Uhr von Kevin Hennings 22.08.2017 - 11:22 Uhr

Nachdem Fox im Januar 2016 die finale "Doctor Who"-Folge der neunten Staffel ausstrahlte, wurde es hierzulande deutlich ruhiger um den Zeitreisenden. One zeigt alte Episoden der Kult-Serie derzeit zwar wöchentlich im Dreierpack, doch neuer Stoff wurde von den Fans zuletzt schmerzlich vermisst. Das Warten auf die aktuelle zehnte Staffel hat bald jedoch ein Ende: Der Pay-TV-Sender hat jetzt bekanntgegeben, zwölf neue Folgen ab Mittwoch, den 6. Dezember wöchentlich um 21:00 Uhr auszustrahlen.

Bereits eine Woche zuvor wird es zur Einstimmung außerdem das Weihnachtsspecial "The Return of Doctor Mysterio" geben, das in Großbritannien bereits 2016 ausgestrahlt wurde. Dieses startet um 21:45 Uhr und ist, wie die anderen Folgen, wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchrofassung verfügbar.

Mit dem Start der neuen Folgen bekommt der Doktor auch prompt eine neue Begleiterin an die Seite gestellt: Die wissbegierige Bill Potts (Pearl Mackie) trifft Doctor Who (Peter Capaldi) an der Universität und entscheidet sich schnell dazu, mit ihm auf die Reise zu gehen, um die Welt durch seine Augen zu sehen. Neben den gigantischen Schlangen und Emojibots, die dieses Mal als Bösewichte auftauchen, müssen auch altbekannte Schurken, wie die Daleks oder die Ice Warriors besiegt werden.

Für Peter Capaldi werden dies die letzten Herausforderungen als Doktor sein, wird er sich, ebenso wie der langjährige Showrunner Steven Moffat, nach dieser Staffel von der Serie verabschieden. In der 2018 startenden elften Staffel wird Jodie Whittaker der neue Doktor, die erste Frau in der Geschichte des Timelords.

