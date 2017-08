"Hubert und Staller" melden sich im Oktober zurück

© ARD/TMG/Chris Hirschhäuser

Aktuell sind noch Wiederholungen zu sehen, doch ab Oktober mischen "Hubert und Staller" den ARD-Vorabend auch wieder mit neuen Folgen auf. Die sechste Staffel läuft wie gehabt mittwochs. Ein Wiedersehen gibt's zudem mit "Spiel für dein Land".



22.08.2017 - 15:47 Uhr von Alexander Krei 22.08.2017 - 15:47 Uhr

Durch die Einführung der Quizshow-Schiene hat der ARD-Vorabend in den vergangenen Jahren aus Quotensicht deutlich Fahrt aufgenommen. Davon profitieren auch die anschließenden Serien, die inzwischen gerne mal für zweistellige Marktanteile gut sind. "Hubert und Staller" schlug sich allerdings bereits von Beginn an ordentlich - kein Wunder, dass hiervon bereits sechs Staffeln in Auftrag gegeben wurden.

Die zweite Hälfte der sechsten Staffel hält im Herbst Einzug ins Programm: Das Erste zeigt ab dem 4. Oktober acht neue Folgen der Krimiserie mit Christian Tramitz und Helmfried von Lüttichau in den Hautprollen. Am Sendeplatz ändert sich nichts: Wie gehabt ermitteln "Hubert und Staller" jeweils mittwochs um 18:50 Uhr. Aktuell versucht der Sender mit Wiederholungen über die Runden zu kommen.

Frischen Stoff hält Das Erste auch im Show-Bereich bereit: Dort gibt es am Samstag, den 30. September eine neue Ausgabe von "Spiel für dein Land" mit Jörg Pilawa zu sehen. Es handelt sich bereits um die siebte Folge der Show, in der Promi-Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in verschiedenen Runden gegeneinander antreten.

