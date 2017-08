Syfy führt auch in Deutschland sein neues Logo ein

© Syfy

Der Pay-TV-Sender Syfy will ab September mit neuem Design durchstarten. Fortan kommt auch hierzulande das Logo zum Einsatz, das schon vor einigen Wochen in den USA eingeführt wurde. Zugleich will man sich auch im Netz stärker engagieren.



24.08.2017 - 12:25 Uhr von Alexander Krei 24.08.2017 - 12:25 Uhr

Über zwei Monate nach dem Relaunch von Syfy in den USA erhält der Sender nun auch hierzulande ein neues Logo, das deutlich wuchtiger daherkommt als das bisherige. Die Umstellung erfolgt zum 1. September und damit kurz nachdem auch die Syfy-Ableger in Frankreich und Portugal das neue Logo einsetzen. Auch in anderen Ländern wie Spanien, Großbritannien oder Brasilien soll demnächst das veränderte Design zum Einsatz kommen, heißt es.

Der Relaunch umfasst auch einen erneuerten Auftritt aller linearen, digitalen und sozialen Plattformen. Syfy will das neue Design zugleich dazu nutzen, um sich hierzulande auch inhaltlich neu auszurichten. Die Rede ist davon, dass man sich "nochmals stärker dem Genre Science Fiction, Superhelden, Fantasy und Zombies sowie der großen Fangemeinde verschreiben" werde. Auf DWDL.de-Nachfrage heißt es, dass man beispielsweise verstärkt Web-Inhalte schaffen will, um die Fans der besagten Genres zu binden. Die redaktionellen Beiträge sollen im Zuge dessen umfangreicher werden und müssen nicht zwangsläufig etwas mit dem Programm zu tun haben.





"Syfys neue Markenidentität in Deutschland geht zurück zu den Wurzeln des Senders, das Zuhause für alles rund um Science Fiction zu sein", so Katharina Behrends, Geschäftsführerin von NBCUniversal International Networks Deutschland. "Die Neuauflage von Syfy demonstriert international die innovative Strategie der Sendermarke, sich mit Science-Fiction-Fans jeder Art in einem neuen Auftritt zu verbinden. Dieser ist für das digitale Zeitalter designt und bietet ihnen in Deutschland und anderswo ein Unviersum, das sie ihr Zuhause nennen können."



© Syfy

Teilen