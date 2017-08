Amazon spendiert seiner Hit-Serie "Transparent" 5. Staffel

© Amazon

Die Transgender-Serie "Transparent" erhält eine weitere Staffel. Amazon hat nun grünes Licht für einen fünften Durchlauf gegeben. Die Dreharbeiten starten allerdings erst im kommenden Jahr.



24.08.2017 - 15:49 Uhr von Timo Niemeier 24.08.2017 - 15:49 Uhr

Fans der Amazon-Serie "Transparent" können sich auf neue Folgen freuen. Wie Amazon heute nämlich bekanntgegeben hat, wurde die Serie über die Transgender-Frau Maura Pfeffermann um eine fünfte Staffel verlängert. Noch müssen sich die Fans allerdings in Geduld üben: Die Dreharbeiten sollen erst 2018 starten, im gleichen Jahr sollen die neuen Episoden dann noch zu sehen sein. Die Folgen der vierten Staffel sind ab dem 22. September bei Amazon zu sehen.

Inhaltlich wird in der fünften Staffel wieder die gesamte Familie Pfefferman mit an Bord sein, inklusive Jeffrey Tambor ("Arrested Development"), Judith Light ("Dallas"), Gaby Hoffmann ("Girls"), Jay Duplass ("Togetherness") und Amy Landecker ("Louie"). Andrea Sperling (Spivak) und Jill Soloway fungieren weiterhin als Executive Producer der Serie.

"Im Laufe der letzten Staffeln sind die Pfeffermans durch die ganze Welt gereist, mussten sich ihrer Vergangenheit stellen und wir durften sie bei zahlreichen Besuchen im Feinkostladen begleiten", sagt Joe Lewis, Head of Comedy, Drama und VR, Amazon Studios. "Wir freuen uns schon sehr darauf, dass Jill und ihr tolles Team dieser wegweisenden Serie auch in Staffel fünf eine ganz besondere Magie einhauchen."

"Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung, die uns die Amazon Studios seit vielen Jahren entgegenbringen und natürlich dafür, dass die Zuschauer die Pfeffermans so sehr in ihr Herz geschlossen haben", sagt Jill Soloway, Schöpferin und Executive Producer der Serie. "Auch für die kommende Staffel freuen wir uns auf ganz viel Comedy und Drama, Liebe und Verrücktheit, Glaube und Sex – als Dienst an der Gesellschaft und, um weiter nach Frieden, Glück, Freiheit und Menschenrechten für alle zu streben." "Transparent" bzw. dessen Schauspieler wurden zuletzt mehrfach bei großen Preisverleihungen geehrt, unter anderem beim Emmy und bei den Golden Globe Awards.

