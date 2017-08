Schlechte Quoten: "Janni & Peer" gebären später

© RTL II

Weil die Quoten von "Janni & Peer... und ein Baby!" bis zuletzt enttäuschten, bringt RTL II die Dokusoap in der kommenden Woche später zu Ende als ursprünglich geplant. Nach dem Finale von "Curvy Supermodel" wird zunächst eine Reportage eingeschoben.



25.08.2017 - 09:50 Uhr von Alexander Krei 25.08.2017 - 09:50 Uhr

Was bei Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bestens funktionierte, wollte bei Peer Kusmagk und seiner Freundin Janni Hönscheid von Beginn an nicht klappen: Die Quoten der Dokusoap "Janni und Peer... und ein Baby!" blieben in den vergangenen Wochen ziemlich überschaubar. An diesem Montag lag der Marktanteil trotz des recht guten Vorlaufs durch "Curvy Supermodel" bei gerade mal 2,3 Prozent in der Zielgruppe - dass RTL II jetzt Konsequenzen zieht, überrascht daher nicht.

Die letzte Folge wird der Sender in der kommenden Woche auf einem späten Sendeplatz ausstrahlen. Zu sehen gibt es den finalen Doppelpack von "Janni und Peer... und ein Baby!" eine Stunde später und damit erst um 23:20 Uhr. Im Anschluss an das Finale von "Curvy Supermodel" zeigt RTL II lieber noch eine Reportage: Um 22:10 Uhr gibt es nun stattdessen "24 Stunden Berlin: So tickt unsere Hauptstadt" aus dem Jahr 2015 zu sehen. Die Sendung will der Anziehungskraft Berlins auf den Grund gehen und die Stadt in all ihren Facetten zeigen - vom Tätowierer bis hin zum Currywurst-Stand.

Eine Woche später versucht es RTL II am Montagabend übrigens mit einer Rankingshow: Ab 20:15 Uhr läuft das dreistündige Format "The Big 50 - Momente, die die Welt bewegten", ehe ab dem 11. September die neue Kuppelshow "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" anläuft (DWDL.de berichtete).

