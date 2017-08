Bundesliga-Panne: Eurosport zahlt 10 Euro Entschädigung

© Discovery

Nach dem pannenreichen Bundesliga-Auftakt hat sich Eurosport dazu entschieden, jedem betroffenen Kunden zehn Euro zurückzuerstatten. Der Fehler, der zum Ausfall des Eurosport Players führte, ist allerdings noch nicht identifiziert worden.



26.08.2017 - 16:46 Uhr von Alexander Krei 26.08.2017 - 16:46 Uhr

Die erste exklusive Bundesliga-Übertragung hat man sich bei Eurosport gewiss anders vorgestellt. Wer am Freitag das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV über den Eurosport Player sehen wollte, bekam bis weit in die zweite Halbzeit hinein diverse Fehlermeldungen angezeigt. Noch am Abend versprach Eurosport, sich eine Wiedergutmachung einfallen zu lassen. Inzwischen steht fest, dass der Sender allen betroffenen Abonnenten in den kommenden Tagen automatisch eine Gutschrift in Höhe von 10 Euro zurückerstatten wird.

Angesichts eines Jahrespreises von 30 Euro zeigt sich Eurosport somit also nicht gerade knauserig - weitere Negativ-Schlagzeilen will man sich ganz offensichtlich gerne ersparen, zu schwer wiegt der Image-Schaden nach dem Ausfall vom Freitagabend. Auch am Tag danach sitzt die Enttäuschung bei Eurosport tief. "Wir können den Unmut der Abonnenten, die von diesem Problem betroffen waren, sehr gut nachvollziehen und entschuldigen uns bei allen Betroffen für die Unannehmlichkeiten in aller Form", ließ der Sender verlauten.

Worauf die Panne zurückzuführen ist, steht unterdessen noch immer nicht fest. "Wir wollen unseren Fans unsere Übertragen auf den Digitalplattformen stets im höchsten Standard präsentieren. Deshalb arbeiten wir gemeinsam mit unseren Technologie-Partnern aktuell mit Hochdruck daran, die Gründe zu identifizieren und sicherzustellen, dass so etwas nicht noch einmal passiert", erklärte ein Eurosport-Sprecher am Samstag gegenüber DWDL.de. "Wir werden alle Maßnahmen ergreifen, um unsere Abonnenten zukünftig mit einem erstklassigen Service von unserem Angebot zu überzeugen."

Betroffen waren übrigens nur die Zuschauer, die das Spiel über den Eurosport Player verfolgten. Über HD+ war die Bundesliga-Übertragung ebenso zu sehen wie über Amazon Channels, wo das Eurosport-Programm ebenfalls gegen Aufpreis verfügbar ist.

