ZDF: Gottschalk feiert im Oktober Nenas Bühnenjubiläum

Anlässlich des 40-jährigen Bühnenjubiläums von Nena widmet das ZDF der Sängerin im Oktober einen ganzen Samstagabend. Durch die Show, die im September in Hamburg aufgezeichnet wird, führt Thomas Gottschalk.



28.08.2017 - 14:29 Uhr von Uwe Mantel 28.08.2017 - 14:29 Uhr

Am Samstag, 7. Oktober um 20:15 Uhr heißt es im ZDF "Nena - Nichts versäumt". Die Show ist als Hommage an die Sängerin anlässlich ihres 40-jährigen Bühnen-Jubiläums gedacht. Nationale und internationale Stars werden Songs von und mit Nena " in besonderen Arrangements und noch nicht da gewesenen Duetten" präsentierten, wie das ZDF in seiner Ankündigung schreibt.

Durch die Sendung führen wird Thomas Gottschalk, der gemeinsam mit Nenas Familie, Freunden und Zeitzeugen auf das Leben der Musikerin zurückblicken wird. Dazu kommen Einspielfilme, die persönliche Einblicke in Leben und Karriere von Nena liefern sollen. Mit dabei sind unter anderen Peter Maffay, Gianna Nannini, Dieter Meier (Yello), Wolfgang Niedecken, The BossHoss, Dave Stewart (Eurythmics), Wanda, Samy Deluxe, Sasha, Alina Süggeler (Frida Gold) und die Frontmänner von Karat, City und den Puhdys. Aufgezeichnet wird die Show bereits am 21. September im Mehr!-Theater in Hamburg.

