"entweder - oder": ZDFneo testet neues Vorabend-Quiz

© ZDFneo

Im Oktober unternimmt ZDFneo einen neuen Quiz-Anlauf am Vorabend. Diesmal soll es das Format "entweder - oder" richten, bei dem sich die Kandidaten - wie es der Titel schon nahelegt - zwischen zwei Antworten entscheiden müssen.



29.08.2017 - 10:44 Uhr von Alexander Krei 29.08.2017 - 10:44 Uhr

Immer mal wieder hat sich ZDFneo in der Vergangenheit an der Quizshow-Farbe im Vorabendprogramm versucht - dauerhaft ins Programm haben es die Formate allerdings nicht geschafft. Nun will der Sender erneut einen Versuch in diesem Bereich wagen: Ab dem 9. Oktober zeigt ZDFneo zwei Wochen lang von Montag bis Freitag die neue Sendung "entweder - oder", deren Produktion von Gruppe 5 übernommen wird. Sie läuft um 19:30 Uhr, sodass eine der beiden quotenstarken Wiederholungen von "Bares für Rares" zumindest vorerst entfällt.

Moderiert wird das neue Quiz von Ben Blümel, der - ohne Nachnamen - vor 15 Jahren mit dem Song "Engel" in den Musik-Charts landete und später unter anderem für den Kinderkanal vor der Kamera stand - dort präsentiert er noch heute das Magazin "Kika Live". Seine nächste Station ist jetzt also ZDFneo, wo er täglich zwei Kandidaten zum Duell aufruft, die sich durch verschiedene Wissensgebiete kämpfen müssen.

Langes Grübeln ist nicht vorgesehen, stattdessen bekommen die Kandidaten immer nur zwei Antwortmöglichkeiten. Zum Beispiel: Heißt die Mutter von Homer Simpson Mona oder Lisa? Liegt Oslo nördlich oder südlich von Moskau. Und ist ein Okra ein Gebirge oder ein Gemüse? Der Gewinner muss später entscheiden, ob er aufhört und in einem Finalspiel allein gegen die Uhr um seinen Gewinn spielt oder ob er in einem weiteren Duell antritt und seinen bisherigen Jackpot riskiert.

Im Frühjahr hatte sich ZDFneo auf dem Vorabend-Sendeplatz am Trödel-Quiz "Clever abgestaubt" versucht. Mit im Schnitt knapp 600.000 Zuschauern und einem Marktanteil von mehr als zwei Prozent beim Gesamtpublikum lief's aus Quotensicht zwar ordentlich, doch mit den Wiederholungen von "Bares für Rares" konnte das Format damals nicht mithalten.

Teilen