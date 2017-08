Neue Show: ARD lädt am späten Abend zum Rendezvous

© ARD

Als "neue Late Night Show" kündigt Das Erste das neue Format "Ratzkes Rendezvous" an, ein neuer Harald Schmidt ist aber freilich eher nicht zu erwarten. Geplant sind zunächst zwei Ausgaben, in denen Sven Ratzke etliche Gäste begrüßt.



29.08.2017 - 15:29 Uhr von Uwe Mantel 29.08.2017 - 15:29 Uhr

Am Donnerstag, 12. Oktober feiert um 23:30 Uhr im Ersten "Ratzkes Rendezvous" seinen Einstand. Sven Ratzke, den Das Erste als "im wahrsten Sinne des Wortes unterhaltsamen, stimmgewaltigen Multiperformer" anpreist, der "als Sänger hervorragend, als Entertainer leidenschaftlich und als Kabarettist gesellschaftskritisch und selbstironisch" sei, moderiert und gestaltet die zunächst zwei geplanten 30-minütigen Ausgaben, die vom SR produziert werden.

Sven Ratzke trifft in der Bar jeder Vernunft in Berlin auf je zwei Gäste, denen er Geschichten entlockt, die man bisher nicht kannte, auf zwei Gäste, die ihm eine Überraschung mitbringen, auf zwei Gäste, die mit ihm ein Duett singen, auf zwei Gäste, von denen er etwas Neues lernt, heißt es in der Beschreibung der Sendung. Auch eine Band, die Ratzke und die Gäste begleitet, fehlt nicht.

Als Gäste haben sich unter anderem Meret Becker, Zazie de Paris, Katharina Thalbach, Gustav Peter Wöhler und Marius Müller-Westernhagen angekündigt.

Teilen