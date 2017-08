Amazon macht Grusel-Podcast "Lore" zur Serie

© Amazon

Mit der Serie "Lore" legt Amazon keinen bereits verfilmten Stoff neu auf oder adaptiert ein weiteres Buch, sondern nimmt einen Podcast als Grundlage. Im Dezember wird sie online gehen.



29.08.2017 - 16:25 Uhr von Kevin Hennings 29.08.2017 - 16:25 Uhr

Passend zur dunklen Jahreszeit wird Amazon ab Freitag, dem 1. Dezember, die ersten sechs Folgen seiner neuen Horrorserie "Lore" in der deutschen Synchronfassung zur Verfügung stellen. Die Originalversion gibt's schon ab Freitag, dem 13. Oktober. Bei "Lore" handelt es sich um eine Anthologie-Produktion, die auf eine interessante Adaption zurückgeht. Verfilmt wird nämlich der gleichnamige Podcast, der in den USA bereits eine große Anhängerschaft gewonnen hat und pro Monat mehrere Millionen Mal abgerufen wird. Erzählt werden in diesem erschreckende und oft beunruhigende Geschichten, die auf echten Menschen und wahren Geschehnissen basieren sollen.

In der Serie möchte man eine Kombination von Ausschnitten aus Dokumentarfilmen zeigen, ebenso wie Erzählungen und Filmszenen. Dabei geht es um die Ursprünge des Horror-Genres, die Mythen über Vampiren, Wechselbälgern, Werwölfen, Séancen und besessenen Puppen beinhalten. Umgesetzt werden die Gruselstorys von den ausführenden Produzenten Ben Silverman ("Das Büro"), Howard T. Owens ("The Biggest Loser"), Gale Anne Hurd ("The Walking Dead"), Brett-Patrick Jenkins ("Face Off"), Glen Morgan ("Akte X"), Jon Halperin und Mark Mannucci ("A Year in Space").

Für die Hauptrollen hat man Robert Patrick ("Terminator 2"), Kristin Bauer van Straten ("True Blood"), Adam Goldberg ("Fargo"), Holland Roden ("Teen Wolf"), Colm Feore ("House of Cards") und Campbell Scott ("The Amazing Spider-Man") gewinnen können. "Lore ist eine einzigartige Hybrid-Serie, die mit verschiedenen Medien sorgfältig recherchierte, wahre Lebensgeschichten erzählt, die überraschen, begeistern oder sogar beunruhigen", so Conrad Riggs, Head of Unscripted, Amazon Originals. "Wir freuen uns, Prime-Mitgliedern einmal mehr einen nie da gewesenen Zugang zu einer Welt zu geben, von der sie nur glaubten, sie zu kennen."

