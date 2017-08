Heidemann wird Strategiechef bei der Sporttotal AG

© _wige/Sporttotal

Die personelle Neuaufstellung bei der Sporttotal AG, die derzeit noch Wige Media AG heißt, schreitet voran. Nun kommt Gerrit Heidemann und übernimmt die Position des Director Strategy, er soll neue Geschäftsbereiche ausbauen.



30.08.2017 - 13:44 Uhr von Timo Niemeier 30.08.2017 - 13:44 Uhr

Erst vor wenigen Tagen ist bekanntgeworden, dass Jörg Pfahl zum 1. September die neu geschaffene Position des Leiters Marketing & Vertrieb bei sporttotal.tv übernimmt (DWDL.de berichtete). Nun kommt bereits die nächste Personalie von der Sporttotal AG: Gerrit Heidemann kommt ebenfalls Anfang September und wird Director Strategy. In dieser Funktion verantwortet er den Ausbau neuer Geschäftsbereiche und soll zudem Konzepte für weitere Unternehmungen entwickeln.

Bislang arbeitete Heidemann als Sports Marketing Manager Asia bei der Camp Beckenbauer Management GmbH. Auch bei der Sporttotal AG soll er sich künftig vor allem aus den asiatischen Raum konzentrieren, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. "Durch die hervorragende Kenntnis des asiatischen Marktes sowie seine Digital-Expertise können wir mit Gerrit Heidemann gemeinsam neue Wege in der Konzeption und Realisierung insbesondere in China gehen und unser Portfolio um attraktive Produkte und zielgerichteten Content erweitern", sagt CEO Peter Lauterbach.

Heidemann sagt zu seinem neuen Job: "Ich freue ich mich, in Zukunft Teil des jungen und dynamischen Sporttotal-Teams zu sein, sowie an der weiteren Internationalisierung des Unternehmens gestalterisch mitzuwirken. Ich hoffe, dass ich für diese spannende Aufgabe meine mehrjährigen Erfahrungen auf dem chinesischen Markt nutzenstiftend mit einbringen kann."

