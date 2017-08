RTL II schickt Daniela Katzenberger auf Nestsuche

© RTL II

Auch wenn die letzte Staffel mit den Vorbereitungen aufs Weihnachtsfest recht enttäuschend lief, plant man bei RTL II schon die nächste Staffel mit Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. Neue Folgen soll es in 2018 zu sehen geben.



30.08.2017 - 14:11 Uhr von Uwe Mantel 30.08.2017 - 14:11 Uhr

"Wir haben mit den beiden auf jeden Fall noch viel vor", sagte RTL II-Geschäftsführer Andreas Bartl kürzlich im DWDL.de-Interview über Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. Deren Hochzeit hatte RTL II im vergangenen Jahr herausragende Quoten beschert und den Sender zwischenzeitlich am Samstagabend sogar zum Marktführer gemacht. Auch die Vorbereitungen in den Wochen zuvor bescherten RTL II mit im Schnitt über 9 Prozent Marktanteil starke Quoten. Die nachfolgende Staffel, die die beiden in Vorbereitung aufs Weihnachtsfest zeigten enttäuschte dann aber ebenso wie die Live-Sendung an Heiligabend.

Trotzdem geht's weiter mit den beiden, wie RTL II auf DWDL.de-Anfrage bestätigt. Inhaltlich will man sich noch nicht im Detail zu den Plänen für die nächste Staffel, die für 2018 geplant ist, äußern, allerdings hat man sich schonmal den Titel "Daniela Katzenberger - Mit Lucas auf Nestsuche" schützen lassen - allzu schwer ist also nicht zu erraten, wohin die Reise voraussichtlich gehen soll.

