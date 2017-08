Amazons "You Are Wanted" im Free-TV zuerst beim ORF

© Amazon

Die Anfang des Jahres vieldiskutierte Amazon-Serie "You Are Wanted" von und mit Matthias Schweighöfer kommt ins Free-TV. Der ORF wird die Serie ab Mitte September immer montags in Doppelfolgen zeigen. Einen deutschen Partner gibt es noch nicht.



Mitte März hat Amazon mit "You Are Wanted" seine erste eigene deutsche Serie online gestellt, auf einen Schlag war die Produktion in rund 200 Ländern verfügbar. Das hindert Amazon nun aber nicht daran, die Ausstrahlungsrechte auch an frei empfangbare TV-Sender zu verkaufen. Als einer der ersten hat nun der ORF zugeschlagen. Dort wird die Serie von und mit Matthias Schweighöfer ab dem 18. September immer montags ab 21:10 Uhr in Doppelfolgen zu sehen sein.

"You Are Wanted" feiert damit bei unseren österreichischen Nachbarn Free-TV-Weltpremiere. Einen deutschen Sender für eine Ausstrahlung hierzulande gibt es noch nicht. Auf Nachfrage erklärt ein Amazon-Sprecher gegenüber DWDL.de, dass es derzeit keine Planungen gebe, die Serie auch hier im Free-TV zu zeigen. Christoph Schneider, Geschäftsführer Amazon Video Deutschland und Österreich, spricht im Zuge des Rechteverkaufs an den ORF von einem "einmaligen Sonder-Event".

ORF-Film-und-Serienchefin Andrea Bogad-Radatz erklärt: "Yes – 'You Are Wanted'. Die Serie von und mit Matthias Schweighöfer stand ganz oben auf unserer Wunschliste für ORF eins. Jetzt ist es uns in fairen Verhandlungen mit Amazon Video gelungen, den Weg ins Free-TV exklusiv für den ORF freizumachen. Wir freuen uns, dass Amazon zugestimmt hat, zum ersten Mal eine seiner Qualitätsserien im deutschsprachigen Free-TV zu zeigen."

In "You Are Wanted" wird der junge Hotelmanager und Familienvater Lukas Franke (Matthias Schweighöfer) brutal aus seinem Alltag gerissen, als jemand seine persönlichen Daten hackt und beginnt, seine Lebensgeschichte umzuschreiben. Seltsame Nachrichten tauchen auf. Seine digitale Identität wird verändert. Das BKA verdächtigt ihn, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Selbst seine Frau (Alexandra Maria Lara) beginnt an ihm zu zweifeln. Als schließlich auch noch sein Kind bedroht wird, ist für Lukas klar: Er muss sich wehren. Er verbündet sich mit Lena Arandt (Karoline Herfurth), ebenfalls ein Opfer der Hacker. Mit ihrer Hilfe versucht er, die Hacker ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen. Wer steckt hinter der Verschwörung? Warum haben sie es auf ihn abgesehen? Er muss die Täter finden, um seine Schuldlosigkeit zu beweisen und sein altes Leben wiederzubekommen.

Produziert wurde "You Are Wanted" von Schweighöfers Firma Pantaleon Films und Warner Bros. Zahlen zur Nutzung bei Amazon Prime Video gibt es wie immer keine, offiziell zeigte man sich aber immer stets zufrieden mit den Zuschauerzahlen. Am Start-Wochenende war die Serie in vielen Ländern unter den Top 5 der meistgesehenen Formate bei Amazon Prime Video. Kurz nach der Premiere kündigte Amazon eine zweite Staffel an.

