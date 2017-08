Comedy Central serviert erneut "Bob's Burgers"

© FOX

Familie Belcher grillt wieder: Ab Anfang Oktober wird Comedy Central die neuen Folgen der aktuellen siebten Staffel von "Bob's Burgers" zeigen. In Amerika startet zum gleichen Zeitpunkt bereits die achte Staffel.



31.08.2017 - 15:40 Uhr von Kevin Hennings 31.08.2017 - 15:40 Uhr

Ab Sonntag, den 1. Oktober, wird Comedy Central die 22 Folgen der siebten Staffel von "Bob's Burgers" ausstrahlen. Familie Belcher, die bereits mehrmals für die Emmys nominiert wurde, ist dann wöchentlich um 21:30 Uhr zu sehen. Auch dieses Mal versucht Imbisschef Bob gemeinsam mit seiner Familie seine kreativen Burger-Kreationen an die zahlende Kundschaft zu bringen. In Amerika startet indes die achte Staffel.

Bob und seine Familie geraten in den neuen Folgen unter anderem mitten in eine Untersuchung der Lebensmittelbehörde, die den neuen Fleischlieferanten des Burger-Ladens auffliegen lassen möchte. Tina, die schüchterne, älteste Tochter, muss sich wehren, als eine Mitschülerin ihr Halloween-Kostüm klaut. Der vorlaute Gene nimmt es währenddessen mit dem Hersteller seiner Lieblingsschokolade auf, als dieser die Rezeptur ändert. Und die charmante Matriarchin Linda muss sich entscheiden, ob sie sich an die Regeln der Schule ihrer Kinder hält oder ihrer jüngsten Tochter Louise zur Seite steht, als diese mal wieder Ärger bekommt.

