RTL veranstaltet im Oktober einen Wallraff-Abend

© RTL / Stefan Gregorowius

Günter Wallraff wird 75 Jahre alt und RTL würdigt das mit einem Abend, der sich fast ausschließlich mit dem Journalisten beschäftigt. Neben einer Folge "Team Wallraff" zeigt RTL auch eine Doku. Kurz darauf kehrt auch Mario Barth zurück ins Programm.



31.08.2017 - 14:55 Uhr von Timo Niemeier 31.08.2017 - 14:55 Uhr

Mit der letzten Ausgabe von "Team Wallraff" hat RTL kein Glück gehabt: Die Ausgabe kam Anfang dieser Woche nur auf 2,56 Millionen Zuschauer und 13,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Beides sind Tiefstwerte für das Format, das in der Vergangenheit nicht nur für viele Schlagzeilen, sondern auch für gute Quoten von mehr als 20 Prozent gut war. Bei RTL hält man trotz der aktuellen Schwäche an Wallraff fest und plant für den Oktober sogar einen ganzen Wallraff-Abend.

Konkret plant RTL für den 9. Oktober ab 21:15 Uhr eine neue Folge von "Team Wallraff". Wie immer wird der Sender erst kurz vor der Ausstrahlung bekanntgeben, um welches Thema es genau gehen wird. So will man verhindern, dass die Betroffenen durch einstweilige Verfügungen die Ausstrahlung verhindern. Im Anschluss an die Folge ist jedenfalls noch die Doku "Der Ein- und Aufmischer" zu sehen. Grimme-Preisträger Lutz Hachmeister porträtiert Wallraff in der Sendung und geht mit ihm an die Orte, die Wallraffs Leben geprägt haben.

In der Doku werden auch bekannte Journalisten wie Sandra Maischberger, Giovanni di Lorenzo und Kai Diekmann zu Wort kommen. Gedreht wurde unter anderem in Köln, Berlin, Hamburg, Griechenland, Portugal, auf den Kanarischen Inseln und in Jordanien. Produziert wurde die Doku von Gemini-Film in Zusammenarbeit mit HMR Produktion im Auftrag von infoNetwork. Am 1. Oktober feiert Wallraff seinen 75. Geburtstag.

Wenige Tage später kehrt übrigens auch Mario Barth mit seiner "investigativen Comedy-Show" (O-Ton RTL) zurück. Am 11. und 18. Oktober wird jeweils eine neue Folge der Reihe am Mittwoch zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Erneut begeben sich Mario Barth und andere Prominente, unter anderem Hendrik Duryn, Katja Burkard und Christopher Posch, auf die Suche nach Steuerverschwendungen.

Teilen