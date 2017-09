n-tv erweitert die Riege seiner Netzreporter

© n-tv

Das Team der Netzreporter von n-tv wird in diesem Monat um zwei Gesichter erweitert. Sie sollen sich fortan gemeinsam um Digital-Themen kümmern. Der Nachrichtensender setzt dabei bewusst auf Nachwuchsjournalisten.



01.09.2017 - 13:29 Uhr von Alexander Krei 01.09.2017 - 13:29 Uhr

Neben der Einführung eines neuen Markendesigns und der Ausweitung der Nachrichtenstrecke am Nachmittag will n-tv auch mit einem Ausbau seines Netzreporter-Teams sein Profil als multimediale Nachrichtenmarke schärfen. Von diesem Monat an ergänzen Anna Magel und Daniel Schüler die Mannschaft. Die beiden sollen künftig gemeinsam mit der bisherigen Netzreporterin Anne-Kathrin Cyrus Trends und Themen aus der digitalen Welt präsentieren.

"Mit Anna Magel und Daniel Schüler erweitern wir unser Netzreporter-Team um zwei frische und zugleich versierte Nachwuchsjournalisten", so n-tv-Chefredakteurin Sonja Schwetje. "Als moderne Newscompany ist es für uns selbstverständlich, Nachrichten über alle Plattformen hinweg aufzubereiten und journalistisch einzuordnen. Mit Anne-Kathrin, Anna und Daniel sind wir hier nun bestens aufgestellt."

Anna Magel startete ihre journalistische Laufbahn 2013 als Redaktionsvolontärin bei Sat.1 und moderierte zuletzt beim Hessischen Rundfunk. Daniel Schüler ist bereits seit mehreren Jahren als Moderator sowie Social-Media-Manager tätig. Seine bisherigen Stationen waren unter anderem ARD, ZDF und der DOSB.

