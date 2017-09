Sat.1 Gold vermittelt Haustiere bald in der Primetime

© Sat.1 Gold / Günther Philipp

Noch im September schickt Sat.1 Gold seine Haustier-Vermittlung in die nächste Runde - wie angekündigt übernimmt Jochen Bendel die Moderation von "Haustier sucht Herz". Neu ist auch der Sendeplatz: Künftig bellen die Vierbeiner in der Primetime.



04.09.2017 - 13:32 Uhr von Alexander Krei 04.09.2017 - 13:32 Uhr

Nachdem Sat.1 Gold vor einem Jahr mit Erfolg seine Tiervermittlung ins Programm nahm, geht das Format jetzt in Serie. "Haustier sucht Herz" kehrt ab dem 21. September ins Programm des Spartensenders zurück - diesmal sogar in der Primetime. Geplant sind zunächst fünf Folgen, die jeweils donnerstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. 2016 hatte Sat.1 Gold das von Docma TV produzierte Format noch als vierstündiges Event am Sonntagnachmittag ausgestrahlt.

Veränderungen gibt es auch mit Blick auf die Moderation: Setzte Sat.1 Gold damals noch auf das "Frühstücksfernsehen"-Team Marlene Lufen und Matthias Killing, so übernimmt nun Jochen Bendel die Vorstellung von Vierbeinern aus ganz Deutschland, die neue Besitzer suchen. Im Rahmen der Sendung soll es auch ein Wiedersehen mit den vermittelten Tieren der letzten Ausgabe geben, kündigt der Sender an.

Neu ist die Idee freilich nicht: So gibt es bereits seit mehr als 25 Jahren im WDR die Sendung "Tiere suchen ein Zuhause" zu sehen, der Hessische Rundfunk nahm sogar schon 1975 erstmals "Herrchen gesucht" ins Programm - nach mehr als 30 Jahren wurde dieser TV-Klassiker jedoch Ende 2008 eingestellt. Angesichts von rund 300.000 Haustieren, die jährlich in deutschen Tierheimen landen, besteht aber ganz offensichtlich ein Bedarf an Sendungen dieser Art.

Im Anschluss an "Haustier sucht Herz" bleibt Sat.1 Gold übrigens tierisch: Ab 21:10 Uhr zeigt der Sender die zehnteilige französische Reihe "Die Tierärzte - Ein Beruf aus Leidenschaft" im Doppelpack, ehe um 23:30 Uhr schließlich "Die geheime Welt der Hunde" folgt. Und während Sat.1 Gold weiterhin Tiere ans Herrchen bringt, geht's im Falle der "Herzblatt"-Neuauflage nicht weiter: Vorerst seien keine weiteren Folgen von "Herz sucht Liebe" geplant, bestätigte eine Sendersprecherin.

