Technische Probleme: RTL analysiert Fehler bei TV Now

© Mediengruppe RTL Deutschland

Über die Videoplattform TV Now bietet die Mediengruppe RTL das Programm seiner Sender auch zum Live-Abruf an. Ausgerechnet während des Länderspiels am Montag kam es zu Problemen. Wartungsarbeiten hätten aber keine stattgefunden.



05.09.2017 - 15:14 Uhr von Timo Niemeier 05.09.2017 - 15:14 Uhr

Wer am Montag das WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Norwegen über TV Now sehen wollte, hatte dabei womöglich größere Probleme. Während das Spiel lief, häuften sich im Internet die Meldungen von Usern, dass das Angebot offline sei. Einige Nutzer stellten daraufhin Screenshots ins Netz, auf denen angezeigt wurde, dass man derzeit Wartungsarbeiten bei TV Now durchführe. Die Empörung in den sozialen Netzwerken war groß: Wartungsarbeiten, während die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt?

Auf DWDL.de-Nachfrage bestätigt ein Sprecher der Mediengruppe RTL Deutschland, dass es am Montag während des Spiels rund eine Stunde lang zu technischen Problemen bei TV Now gekommen sei. Derzeit analysiere man die Fehler. "Es wurde dabei automatisiert eine Fehlerseite geschaltet, die anfangs fälschlich Wartungsarbeiten als Grund angab." Wartungsarbeiten hätten aber keine stattgefunden.

Der Sprecher betont zudem, dass nicht alle User von der technischen Panne betroffen waren. "Die Mehrheit der User konnte TV Now nutzen." Die meisten Zuschauer erreichte RTL mit dem Fußballspiel ohnehin über den klassischen Weg: Deutlich mehr als acht Millionen Zuschauer sahen sich die zwei Halbzeiten im linearen Programm an (DWDL.de berichtete).

Teilen