RTL dominiert mit DFB-Torfestival die Quotencharts

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat überlegen mit 6:0 gegen Norwegen gewonnen und RTL nebenbei fantastische Quoten beschert. Die Kölner sicherten sich den ungefährdeten Tagessieg bei Jung und Alt. Es lief auch besser als am Freitag.



05.09.2017 - 09:09 Uhr von Timo Niemeier 05.09.2017 - 09:09 Uhr

RTL hat ohne Probleme den Montag in beiden wichtigen Zuschauergruppen gewonnen. Beim Gesamtpublikum setzten sich die Kölner mit 14,5 Prozent Tagesmarktanteil an die Spitze der Rangliste, beim jungen Publikum sicherte man sich mit 15,4 Prozent den Sieg. Zu verdanken hat RTL das ganz maßgeblich natürlich dem WM-Qualispiel der deutschen Nationalmannschaft am Abend, das erneut mehr als acht Millionen Zuschauer anlockte.

Die erste Halbzeit sahen sich im Schnitt 8,18 Millionen Menschen an, die zweiten 45 Minuten kamen dann sogar auf 8,79 Millionen Zuschauer. Damit war das Spiel auch deutlich gefragter als die Partie der Nationalmannschaft am vergangenen Freitag, als erst während der zweiten Halbzeit mehr als acht Millionen Menschen einschalteten. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum steigerte sich am Montag von 25,6 auf 30,8 Prozent. Bei den Werberelevanten waren es zunächst 23,1, später dann sogar 26,5 Prozent.

Auch die Zusammenfassungen der anderen Spiele der WM-Quali wollten im Schnitt noch fast dreieinhalb Millionen Menschen sehen. Beim Gesamtpublikum hielt sich RTL damit bei mehr als 20 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen waren 16,9 Prozent drin. Doch nicht nur mit Fußball überzeugte RTL am Montag: Ab 10 Uhr am Vormittag gab es kein einziges Mal einen einstelligen Marktanteil. Selbst die sonst so chronisch volatilen "Verdachtsfälle" hielten sich über dieser Marke.

