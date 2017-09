AfD-Spitzenkandidatin verlässt ZDF-Talkshow vorzeitig

© Screenshot ZDF

In der ZDF-Sendung "Wie geht's, Deutschland?" musste AfD-Politikerin Alice Weidel immer wieder Kritik einstecken - nach etwas mehr als einer Stunde hatte sie genug. Moderatorin Marietta Slomka attestierte ihr eine "eigenartige Diskussionskultur".



05.09.2017 - 22:32 Uhr von Alexander Krei 05.09.2017 - 22:32 Uhr

Weniger als drei Wochen vor der Bundestagswahl hat auch im Fernsehen die heiße Wahlkampf-Phase begonnen - in zahlreichen Sendungen diskutieren Spitzenpolitiker in diesen Tagen, um die Gunst der Wähler zu bekommen. So auch in der ZDF-Sendung "Wie geht's, Deutschland?", in der "heute-journal"-Moderatorin Marietta Slomka am Dienstagabend mit den Vertretern der sieben Parteien, die sich Hoffnungen auf den Einzug in den nächsten Bundestag machen können.

Dabei kam es allerdings zu einem Eklat: Nach etwas mehr als einer Stunde verließ AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel unter höhnischem Applaus vorzeitig das Studio. Zuvor war sie von den anderen anwesenden Politikern teils scharf attackiert worden, darunter von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer, der Weidels Parteikollegen Alexander Gauland im Zusammenhang mit Rassismus innerhalb der AfD als Rechtsradikalen bezeichnete.

Zum Erstaunen aller Beteiligten stürmte Weidel daraufhin nach draußen. Marietta Slomka versicherte sich noch einmal kurz, ob sie nun wirklich gehe, bekam allerdings nur eine abwinkende Handbewegung als Antwort. "Das ist eine eigenartige Diskussionskultur, könnte aber vielleicht auch daran liegen, dass das nächste Thema - soziale Gerechtigkeit - eines ist, in dem sich Frau Weidel nicht so gerne engagieren möchte", merkte die Moderatorin an.

Nach einer Diskussion mit Andreas Scheuer hat Alice Weidel die Sendung #WiegehtsDeutschland verlassen: pic.twitter.com/CghHHUqY5n — ZDF heute (@ZDFheute) 5. September 2017

Bereits einige Minuten zuvor hatte Weidel ihrem Unmut Luft gemacht. "Es ist in der Tat eine Zumutung, hier zuhören zu müssen", ließ sie die Runde wissen, nachdem Linken-Chefin Katja Kipping auf rechten Terrorismus zu sprechen kam. Hier platzte schließlich Justizminister Heiko Maas der Kragen: "Jemand, der wie Sie austeilt, sich hier hinzustellen und die Mimose zu geben, ist wirklich lächerlich", schimpfte er in Richtung der AfD-Politikerin. Wenig später wollte sich Weidel mit der an ihrer Partei geäußerten Kritik offensichtlich nicht mehr auseinandersetzen.

