RTL schickt "Wer wird Millionär?" in mehrwöchige Pause

Die Zeiten, in denen "Wer wird Millionär?" an mehreren Abenden pro Woche zu sehen war, sind lange vorbei. Jetzt macht RTL das Quiz noch rarer: Weil "Bauer sucht Frau" fortan in Doppelfolgen läuft, muss der Klassiker mehrere Wochen pausieren.



06.09.2017 - 14:11 Uhr von Alexander Krei 06.09.2017 - 14:11 Uhr

Gerade erst machten Spekulationen über ein mögliches Ende von "Wer wird Millionär?" die Runde, befeuert von Interview-Aussagen von Moderator Günther Jauch. Später beschwichtigte er jedoch: "Solange das Publikum, RTL und ich Freude an der Sendung haben, wird es sie weitergeben. Mir macht die Sendung großen Spaß und im Moment spricht nichts dagegen, dass das noch lange so bleibt."





Fans der Quizshow werden sich nun dennoch auf eine längere Abstinenz des Klassikers einstellen müssen, denn jetzt hat RTL eine mehrwöchige "Millionär"-Pause in Aussicht gestellt. Das hängt mit der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau" zusammen, die - anders als in der Vergangenheit - fortan nämlich dauerhaft bereits um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird und damit "WWM" von seinem Sendeplatz verdrängt. Geplant ist eine Ausstrahlung der Kuppelshow in Doppelfolgen.

"Das Novum in dieser Staffel ist, dass wir gleich sieben Doppelfolgen senden, da wir sehr starke Geschichten und Charaktere haben und die längere Sendezeit immer sehr gut angekommen ist bei unseren Zuschauern", erklärte RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer auf DWDL.de-Nachfrage und beruhigt zugleich die Fans von "Wer wird Millionär?". Das Quiz werde ab Dezember neben regulären Einzelfolgen mit fünf Doppelfolgen und Specials am Montagabend zu sehen sein.

Zudem hält RTL am "Wer wird Millionär?"-Prominentenspecial fest, das wie gehabt im November anlässlich des Spendenmarathons stattfinden wird. Und doch scheint es, als sei das Band zwischen dem Sender und seinem Dauerbrenner längst nicht mehr so stark wie früher. Aus Quotensicht mag das nicht überraschen, schließlich bewegte sich "Wer wird Millionär?" zuletzt beim jungen Publikum sogar unter dem RTL-Schnitt.

