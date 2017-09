TNT Serie: Betrügerserie "Good Behavior" kommt zurück

© TNT Serie

Im letzten Jahr war die ehemalige "Downton Abbey"-Schauspielerin Michelle Dockery in "Good Behavior" zu sehen - wirklich ladylike war sie dabei nicht. Im Oktober kehrt Dockery in ihrer Rolle als Trickbetrügerin zu TNT Serie zurück.



06.09.2017 - 14:58 Uhr von Kevin Hennings 06.09.2017 - 14:58 Uhr

"Mein Leben ist nur ein schlechte Entscheidung von der vollkommenen Implosion entfernt", sagt Michelle Dockery ("Downton Abbey") dramatisch in der ersten Staffel von "Good Behavior", die Ende letzten Jahres ihre Premiere feierte. In der Dramaserie spielt sie eine drogenabhängige Trickbetrügerin, die die Kurve einfach nicht bekommt. In den Vereinigten Staaten geht es am 15. Oktober in die zweite Runde, hierzulande müssen Fans der Serie nur ein paar weitere Tage warten. Wie TNT Serie nämlich bekanntgegeben hat, werden die neue Folgen ab Dienstag, den 17. Oktober, um 20:15 Uhr zu sehen sein.

Nachdem Letty (Dockery) am Ende der ersten Staffel mit Javier (Juan Diego Botto) und ihrem Sohn in ein Auto Richtung ungewisse Zukunft gestiegen ist, wird es in der zweiten Staffel darum gehen, ob es das Dreiergespann schaffen kann, sich ein normales Leben aufzubauen. So sehr sie sich aber auch darum bemühen, scheint Normalität nichts zu sein, was zu ihrem Leben gehören soll. Javier kann nämlich nicht damit aufhören, an seine "Berufung" zu denken. Letty muss indes alles in ihrer Macht stehende dafür tun, dem FBI und ihrer eigenen Vergangenheit zu entkommen.

Die Serie basiert auf drei Büchern von Autor Blake Crouch, die sich alle um die Trickbetrügerin Letty Dobesh (in der Serie Letty Raines) drehen. Die Titel dieser sind "The Pain of Others", "Sunset Key" und "Grab". Crouch ist übrigens kein Neuling im TV-Business: Auch seine "Wayward Pines"-Trilogie wurde verfilmt . M. Night Shyamalan ("The Sixth Sense") inszenierte sie mit Matt Dillon und Carla Gugino in den Hauptrollen für den Sender Fox als Serie.

