kabel eins lässt ab Oktober am Vorabend schrauben

Unter dem Titel "Schrauben, sägen, siegen" versucht sich kabel eins ab Mitte Oktober an einem neuen Format für den sanierungsbedürftigen Vorabend. Darin kämpfen wöchentlich fünf Heimwerker-Paare um das beste Bauprojekt.



06.09.2017 - 15:12 Uhr von Alexander Krei 06.09.2017 - 15:12 Uhr

Zu den größten Baustellen im Programm von kabel eins gehört seit geraumer Zeit das Vorabendprogramm. Für die neue Saison hatte der Sender daher neue Formate angekündigt - den Anfang macht im Herbst nun die neue Heimwerker-Dokusoap "Schrauben, sägen, siegen". Zu sehen ist die Produktion von Janus TV ab dem 16. Oktober jeweils montags bis freitags um 17:55 Uhr. Sie löst den Restaurant-Wettstreit "Mein Lokal, Dein Lokal" ab.

In der neuen Sendung treten wöchentlich fünf Paare gegeneinander zum Heimwerker-Wettkampf an. In jeder Folge steht ein Duo im Fokus, das innerhalb von nur 36 Stunden ein Do-it-yourself-Projekt seiner Wahl meistern muss. Dabei kann es beispielsweise um einen stilvollen Dachbodenausbau, ein cleveres Multifunktionszimmer oder den Umbau des Balkons in eine Wohlfühloase gehen. Der Kauf von fertig montierten Objekten ist ebenso tabu wie Hilfestellungen von Profi-Handwerkern.

Die Konkurrenten schauen dem Duo vom heimischen Sofa aus zu und kommentieren die Geschehnisse auf der Baustelle. Sie vergeben am Ende - ähnlich wie man das vom "Perfekten Dinner" und weiteren Formaten dieser Art kennt - bis zu zehn Punkte. Zusätzlich beurteilt auch Handwerker-Experte Mark Kühler die Leistungen der Kandidaten. Weil seine Punkte doppelt zählen, entscheidet sein Urteil in der Regel wohl über Sieg und Niederlage. Zu gewinnen gibt es 5.000 Euro.

"Achtung Kontrolle" soll unterdessen vorerst im Programm von kabel eins verbleiben, auch wenn die Quoten zuletzt arg zu wünschen übrig ließen. Mit "Gekauft, gekocht, gewonnen" steht allerdings schon ein weiterer Neustart bereit, der nach Angaben des Senders noch im Herbst ausgestrahlt werden soll. Darin sind Frank Rosin und weitere Köche zu sehen.

